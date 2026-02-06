*12:25JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株の反転で

6日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、157円05銭から156円52銭まで下落後は156円70銭台にやや値を戻した。日経平均株価は米株安を受け安く寄り付いたが、プラスに切り返し円買いは後退。一方、米10年債利回りは小幅に回復した。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円52銭から157円05銭、ユ-ロ・円は184円36銭から185円01銭、ユ-ロ・ドルは1.1766ドルから1.1791ドル。

【要人発言】

・増日銀審議委員

「円安による物価上昇、基調に影響しないか留意」

「為替動向が経済・物価に及ぼす影響を注意深く見ている」

「基調的物価上昇率はかなり2％に近づきつつある」

「もはやデフレ慣行は解消され、インフレに入ってきた」

「大切なのは適時・適切利上げで基調2％超えないように抑えること」

・ブロック豪準備銀行総裁

「インフレ抑制のため需要の伸びを押し下げる必要がある」

「インフレ率の上昇が長期化するか一過性のものかを注視していく」

「世界経済、貿易や地政学リスクの高まりも、予想よりはるかに底堅く推移」

【経済指標】

・日・12月全世帯家計調査・消費支出：前年比-2.6％（予想：+0.1％、11月：+2.9％）《TY》