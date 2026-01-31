*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：対米投融資の有力候補『人工ダイヤモンド』で沸き立つ関連株【FISCOソーシャルレポーター】

※2026年1月29日18時に執筆

皆様、おはこんばんちは。2026年の幕開けから、日経平均は5万4000円台という未知の領域を突き進んでいますね。「国策に売りなし」とはよく言ったものですが、今週まさに、その言葉を象徴するような巨大な材料が飛び出してきました。いつだって「株に胸キュン」…さなさえです。

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）の妙齢女性投資家が綴る当記事の連載も、はや159回目…今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜ここにきて大型な市場材料が到来＞

そのニュースが駆け巡ったのは1月27日のこと。ロイター通信が、日米関税合意に基づく総額5500億ドル（約85兆円）という天文学的な対米投融資について、「人工ダイヤモンドの米国内生産計画」が有力候補になっていると報じられました。

人工ダイヤモンドといえば、いわゆる宝飾用や切削工具としてのイメージが強かったかもしれませんが、今は違います。シリコンに比べて放熱性が格段に高く、高電圧にも耐えられる次世代半導体、いわゆる「ダイヤモンド半導体」の基板としての需要が急増しています。米政府としては、この人工ダイヤの生産で圧倒的シェアを握る中国への依存を脱却し、同盟国である日本企業を巻き込んで米国内に強固なサプライチェーンを築きたい思惑があるようです。3月下旬に予定されている高市早苗首相の訪米に合わせた「第1号案件」としての発表も噂されており、まさに日米の絆を象徴する国策テーマへと昇華していきそうですね。

「待てば安くなる」というこれまでの常識を覆し、ハードウェアそのものの価値が上がっているこの時代。人工ダイヤモンドに関連する株が買われるのは、必然なのかもしれませんね。さて、今回はわたしが注目する「ダイヤ関連株」をメインにピックアップしまっす♪

＜人工ダイヤモンド関連株に注目＞

まずは代表格と言えば世界最高峰の人工ダイヤ「スミクリスタル」を開発した住友電気工業＜5802＞、さらに半導体製造装置の世界大手であり、ダイヤ砥石を用いた研削・切断で圧倒的なシェアを誇るディスコ＜6146＞は外せないですね。トレンド継続と見ています。

さらにわたしが本命候補と見ているものをいくつか挙げておきます。まずは人工ダイヤモンドの種結晶で世界トップのイーディーピー＜7794＞。超硬工具のパイオニアであり、人工ダイヤモンド関連製品を主力として手掛ける冨士ダイス＜6167＞。石炭販売が主軸ですが、工業用ダイヤモンドの製造も手掛ける住石HD＜1514＞。半導体・シリコンウエハの切り出しに使うダイヤモンドワイヤなどで定評のある旭ダイヤモンド工業＜6140＞。そしてオキサイド＜6521＞にも注目です。人工ダイヤなどの「単結晶」技術に注目されています。さらにダイヤモンド半導体の社会実装を目指すスタートアップ、大熊ダイヤモンドデバイス社に出資している事からも思惑は尽きませんね。

その他にも面白そうな銘柄を探してみると…高級陶磁器のイメージ先行ではありますが、実は工業用砥石の国内最大手であるノリタケ＜5331＞です。株価にも割安感もありますし、セラミック技術とダイヤ加工の融合は次世代素材の加工においても注目されていきそうですね。パワー半導体向けSiC材料の切断装置で躍進中のタカトリ＜6338＞も注目です。ダイヤワイヤを用いた加工技術は、人工ダイヤ基板の加工にも応用可能であり、ハイテク装置株としての側面が株価にも追風になりそうです。

最後は大穴株としてピックアップするのはダントーHD＜5337＞です。タイル大手ながら、投資事業などを通じて先端技術に明るい企業です。同社の子会社は砥石などのダイヤモンド工具の製造販売を手掛けている事もあり、思惑はありそうですね。2月13日に控えた決算後にどう動いてくるか…ですね。

ただし、これから本格的な決算シーズンに突入していきます。こうしたテーマ株人気で「思惑買い」もしたくなっちゃいますが、総じて業績はしっかりチェックしていく事をお忘れのないように♪（キヲツケロー♪）

はい、本当はもっと色々とご紹介したいのですが…今回は以上です。

ここ最近のわたしのブログでは、ご紹介した注目株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の注目株をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。ご興味があれば覗きに来て下さい。もちろん、株の情報以外のネタも…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)ではでは。Have a nice trade.

