*06:12JST NY債券：米長期債相場は弱含み、FRB次期議長にウォーシュ元理事を指名へ

30日の米国長期債相場は弱含み。トランプ米大統領は米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長にケビン・ウォーシュ元FRB理事を指名する意向を表明したことが要因。12月生産者物価指数が市場予想を上回ったことも意識された。市場関係者によると、ウォーシュ氏はFRBのバランスシート拡大に慎重姿勢を示すとみられており、米国債の利回り曲線のスティープ化につながるとの見方が浮上している。イールドカーブはスティープニング気配。

CMEのFedWatchツールによると、30日時点で3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％となる確率は85％程度。4月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.25-3.50％以下となる確率は31％程度。10年債利回りは4.239％近辺で取引を開始し、4.277％近辺まで上昇した後、4.234％近辺まで低下したが、取引終了時点にかけて4.247％近辺で推移。

イールドカーブはスティープニング気配。2年－10年は72.10bp近辺、2－30年は135.90bp近辺で引けた。2年債利回りは3.53％(前日比：-3bp)、10年債利回りは4.25％（前日比+2bp)、30年債利回りは、4.89％(前日比：+4bp)で取引を終えた。《MK》