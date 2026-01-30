*15:54JST 1月30日本国債市場：債券先物は131円61銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円63銭 高値131円75銭 安値131円51銭 引け131円61銭

2年 1.217％

5年 1.645％

10年 2.233％

20年 3.152％



30日の債券先物3月限は131円63銭で取引を開始し、131円61銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.57％、10年債は4.27％、30年債は4.90％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.84％、英国債は4.51％、オーストラリア10年債は4.80％、NZ10年債は4.59％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・17：55 独・1月失業率（予想：6.3％、12月：6.3％）

・18：00 独・10-12月期国内総生産（予想：前年比＋0.3％、前回0.3％）

・22：30 欧・10-12月期域内総生産（予想：前年比＋1.3％、前回＋1.4％）

・21：00 南アフリカ・12月貿易収支（予想：＋273億ランド、11月：＋377億ランド）

・22：00 独・1月消費者物価指数（予想：前年比＋2.0％、12月：＋1.8％）

・22：30 米・12月生産者物価コア指数（11月：前年比＋3.0％）

・22：30 米・1月シカゴPMI（予想：44.0、12月：43.5）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》