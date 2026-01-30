関連記事
1月30日本国債市場：債券先物は131円61銭で取引終了
*15:54JST 1月30日本国債市場：債券先物は131円61銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付131円63銭 高値131円75銭 安値131円51銭 引け131円61銭
2年 1.217％
5年 1.645％
10年 2.233％
20年 3.152％
30日の債券先物3月限は131円63銭で取引を開始し、131円61銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.57％、10年債は4.27％、30年債は4.90％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.84％、英国債は4.51％、オーストラリア10年債は4.80％、NZ10年債は4.59％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・17：55 独・1月失業率（予想：6.3％、12月：6.3％）
・18：00 独・10-12月期国内総生産（予想：前年比＋0.3％、前回0.3％）
・22：30 欧・10-12月期域内総生産（予想：前年比＋1.3％、前回＋1.4％）
・21：00 南アフリカ・12月貿易収支（予想：＋273億ランド、11月：＋377億ランド）
・22：00 独・1月消費者物価指数（予想：前年比＋2.0％、12月：＋1.8％）
・22：30 米・12月生産者物価コア指数（11月：前年比＋3.0％）
・22：30 米・1月シカゴPMI（予想：44.0、12月：43.5）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
