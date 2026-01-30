アイティメディア、マジセミ全株式取得で子会社化、デジタルイベント事業を強化

■2026年4月1日付、リード獲得サービスのシェア拡大狙う

アイティメディア<2148>(東証プライム)は1月29日、セミナーマーケティング支援事業を展開するマジセミの全株式を取得し、2026年4月1日付で子会社化すると発表した。マジセミとオープンソース活用研究所の合併による効力発生を停止条件とし、合併後の存続会社を取得対象とする。デジタルイベントを介したリード獲得サービスの強化を狙う。

マジセミは年間1000回超のウェビナーを開催し、20万人超の会員基盤を有するBtoBマーケティング支援企業である。集客から企画、運営までを一括支援するサブスクリプション型サービスを展開し、IT企業を中心に年間200社超が利用している。一方、アイティメディアは約200万人の会員を基盤に、バーチャル展示会からウェビナーまで多様なデジタルイベントを運営している。

両社は専門性の高い情報提供を通じ社会に貢献する理念を共有しており、会員基盤や人材、サービスの融合により、より多様で有益なウェビナー機会の提供が可能となる。アイティメディアは2029年度までにEPS140円超を目標に掲げ、M&Aを通じた成長加速を進めており、今回の子会社化は中期目標の達成に資する施策と位置付けている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

