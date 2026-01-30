三菱電機、米Nozomi　Networksを完全子会社化、OTセキュリティ強化

■1月28日に株式取得、2025年9月公表案件が完結

三菱電機<6503>(東証プライム)は1月29日、米国Nozomi Networks, Inc.の全株式取得を完了し、完全子会社化したと発表した。同件は、2025年9月9日付で公表していた完全子会社化方針に基づくもので、株式取得日は2026年1月28日である。

Nozomi Networksは、米国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置き、OTセキュリティソリューションの開発・販売を手掛ける。2016年9月設立で、2025年12月末時点の従業員数は336人。直近3年間の売上高は、2023年12月期が62,560千米ドル、2024年12月期が74,695千米ドル、2025年12月期が101,709千米ドルと拡大している。

同社は今回の完全子会社化により、OT分野におけるサイバーセキュリティ事業の強化を図る。今後、連結業績予想の修正や公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

