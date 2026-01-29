マルマエ、経産省「国内投資促進」補助金約9.5億円を特別利益計上

■サプライチェーン対策補助金が確定、2Q決算に反映

マルマエ<6264>(東証プライム)は1月29日、2026年8月期第2四半期連結会計期間において、特別利益(補助金収入)を計上すると発表した。経済産業省に交付申請していた「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」について、同日付で確定通知を受領したことに伴うものだ。

補助金収入は9億5732万6360円で、特別利益として計上する。2026年8月期の業績への影響については、他の要因も含めて現在精査中としており、業績予想の修正が必要と判断される場合には、速やかに開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

