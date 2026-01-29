関連記事
個別銘柄戦略: アドバンテストやKOAに注目
昨日28日の米株式市場でNYダウは12.19ドル高の49,015.60ドル、ナスダック総合指数は40.35pt高の23,857.45pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比15円安の53,685円。為替は1ドル＝153.30-40円。今日の東京市場では、26年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の4.46％の自社株消却も発表したアドバンテスト＜6857＞、26年3月期業績予想を上方修正したKOA＜6999＞、26年3月期業績予想を上方修正したエクセディ＜7278＞、東証スタンダードでは、 決算速報値で25年12月期営業利益が77.8％増の見込みと発表したGMO-FH＜7177＞、25年12月期業績と配当見込みを上方修正した応用技術＜4356＞、26年2月期利益予想を上方修正したMORESCO＜5018＞、1株を2株に分割すると発表したイチケン＜1847＞、系統用蓄電池事業者である台湾RP社と資本業務提携すると発表したJHD＜2721＞などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が2.6％増と上期の24.2％増から増益率が縮小した日本精化＜4362＞、通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が24.9％にとどまったメタウォーター＜9551＞、26年3月期売上高予想は上方修正だが利益予想を下方修正したJCRファーマ＜4552＞、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が20.0％減となったFDK＜6955＞、第3四半期累計の営業利益が12.9％減となったムラキ＜7477＞、第3四半期累計の営業利益が7.3％増と上期の14.0％増から増益率が縮小したダイトケミクス＜4366＞、第3四半期累計の営業利益が21.4％増と上期の40.2％増から増益率が縮小したクレオ＜9698＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
