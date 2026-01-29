関連記事
米国株式市場は小幅高。FOMCを無風通過、大型ハイテク決算控え様子見強まる
*08:06JST 米国株式市場は小幅高。FOMCを無風通過、大型ハイテク決算控え様子見強まる
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（28日）
JAN28
Ｏ 52950（ドル建て）
Ｈ 53960
Ｌ 52910
Ｃ 53785 大証比+85（イブニング比+65）
Vol 4877
JAN28
Ｏ 52850（円建て）
Ｈ 53870
Ｌ 52815
Ｃ 53685 大証比-15（イブニング比-35）
Vol 25695
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（28日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル153.42円換算）で、東京エレクトロン＜8035＞、
ソフトバンクG＜9984＞、日本郵政＜6178＞などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 218.89 -5.23 3358 1
1
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.95 -0.20 2754
4
8035 (TOELY) 東京エレク 140.57 2.05 43132 -66
8
6758 (SONY.N) ソニー 22.28 -0.32 3418 1
4
9432 (NTTYY) NTT 25.23 -0.03 155 0.
4
8058 (MTSUY) 三菱商事 26.70 0.51 4096
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 33.50 0.29 5140 5
3
9983 (FRCOY) ファーストリテ 37.98 -0.57 58269 -
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.30 0.21 4081 -12
0
4063 (SHECY) 信越化学工業 15.79 -1.40 4845 -2
0
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.80 0.00 982 -98
4
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.95 -0.40 5357 1
1
8031 (MITSY) 三井物産 652.79 -1.70 5008 1
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8438 -2
1
4568 (DSNKY) 第一三共 18.98 -0.87 2912 -1
6
9433 (KDDIY) KDDI 17.00 -0.19 2608 -11.
5
7974 (NTDOY) 任天堂 16.60 -0.36 10187 2
2
8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.39 -0.38 5583
2
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.42 -0.49 1505
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.96 -0.26 5511
0
6902 (DNZOY) デンソー 13.65 -0.13 2094 -2.
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.52 -0.60 8444 -
3
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.79 -0.25 2729 -
5
8411 (MFG.N) みずほFG 8.63 -0.05 6620
7
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.99 -0.43 18395 -5
5
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.69 -0.23 5121 3
9
7741 (HOCPY) HOYA 165.35 0.95 25368 -2
2
6503 (MIELY) 三菱電機 62.40 -1.30 4787 -1
7
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.38 -0.14 3185 -
2
7751 (CAJPY) キヤノン 29.19 -0.16 4478 1
0
6273 (SMCAY) SMC 20.45 0.00 62749 -33
1
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 17.00 0.50 2608 81.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 45.80 0.10 70266 -21
4
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.12 -0.08 2166 -
3
8053 (SSUMY) 住友商事 40.91 0.07 6276
9
6702 (FJTSY) 富士通 26.23 -0.33 4024 -1
9
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.06 16.46 19647 6
2
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.30 -0.07 3467
2
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1649 -13
4
8002 (MARUY) 丸紅 331.00 0.39 5078 1
5
6723 (RNECY) ルネサス 8.40 0.62 2577 -1
2
6954 (FANUY) ファナック 19.78 -0.83 6069 -3
2
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.03 -0.51 3840 -1
2
8801 (MTSFY) 三井不動産 33.70 -0.30 1723 -
4
6301 (KMTUY) 小松製作所 36.86 -0.13 5655
8
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.96 -0.21 3056 -
9
6594 (NJDCY) 日本電産 3.06 -0.61 1878 -36
6
6857 (ATEYY) アドバンテスト 190.00 27.80 29150 361
0
4543 (TRUMY) テルモ 13.08 -0.45 2007 -14.
5
8591 (IX.N) オリックス 30.33 -0.23 4653 3
1
（時価総額上位50位、1ドル153.42円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（28日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6857 (ATEYY) アドバンテスト 190.00 29150 3610 14.1
3
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.10 1465 70 5.0
2
9503 (KAEPY) 関西電力 8.25 2531 101 4.1
6
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 17.00 2608 81.5 3.2
3
8601 (DSEEY) 大和証券G本社 9.98 1531 40.5 2.7
2
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（28日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6594 (NJDCY) 日本電産 3.06 1878 -366 -16.3
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1649 -134 -7.5
2
7259 (ASEKY) アイシン精機 16.50 2531 -188 -6.9
1
8830 (SURYY) 住友不動産 13.00 3989 -225 -5.3
4
「米国株式市場概況」（28日）
ＮＹＤＯＷ
終値：49015.60 前日比：12.19
始値：49024.68 高値：49150.34 安値：48901.49
年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：23857.45 前日比：40.35
始値：23965.11 高値：23988.27 安値：23775.49
年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：6978.03 前日比：-0.57
始値：7002.00 高値：7002.28 安値：6963.46
年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.857％ 米10年国債 4.243％
米国株式市場は小幅高。ダウ平均は12.19ドル高の49015.60ドル、ナスダックは40.3
5ポイント高の23857.45で取引を終了した。
ダウは終日、前日終値近辺で一進一退、ナスダックは半導体関連のハイテク株の一
角に買いが入り、上昇して始まったが徐々に伸び悩んだ。取引時間中に発表されたF
OMC（連邦公開市場委員会）では市場予想通り政策金利据え置きが決定されたが反応
は限定的だった。引け後に控える大型ハイテク株の決算待ちで様子見ムードが強ま
り、方向感に欠ける展開だった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、医薬
品・バイオテクノロジーが下落した。
エヌビディア(NVDA)はAI向けの半導体「H200」を中国当局が購入を承認したと伝わ
り上昇。データ記憶装置メーカーのシーゲイト・テクノロジー・ホールディングス
（STX）は市場予想を上回る決算発表を受け、大幅高。好調な人工知能（AI）向けス
トレージの需要が好感された。コーヒーチェーンのスターバックス(SBUX)は下落。2
6年第1四半期は既存店売上高などが回復し、再建策の成果を評価する買いが一時入
ったが一株当たり利益が市場予想を下回り下落に転じた。米国最大の通信会社AT＆T
（T）は予想を超える決算と株主還元策を受け上昇した。アマゾン・ドット・コム(A
MZN)は下落。去年10月以来の規模となる1万6000人の人員削減が伝わり一時買われた
が続かなかった。
メタ・プラットフォームズ （META）が2025年第４半期決算を発表、堅調な広告事業
などが寄与し1株利益など市場予想を上回った。また26年第１四半期売上高見通しや
通期の設備投資額が市場予想を上回り、時間外取引で一時下落したが、その後上昇
に転じ上げ幅を拡大している。
（Horiko Capital Management LLC）《YY》
スポンサードリンク