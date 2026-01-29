*08:06JST 米国株式市場は小幅高。FOMCを無風通過、大型ハイテク決算控え様子見強まる

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（28日）

JAN28

Ｏ 52950（ドル建て）

Ｈ 53960

Ｌ 52910

Ｃ 53785 大証比+85（イブニング比+65）

Vol 4877



JAN28

Ｏ 52850（円建て）

Ｈ 53870

Ｌ 52815

Ｃ 53685 大証比-15（イブニング比-35）

Vol 25695

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（28日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル153.42円換算）で、東京エレクトロン＜8035＞、

ソフトバンクG＜9984＞、日本郵政＜6178＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 218.89 -5.23 3358 1

1

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.95 -0.20 2754

4

8035 (TOELY) 東京エレク 140.57 2.05 43132 -66

8

6758 (SONY.N) ソニー 22.28 -0.32 3418 1

4

9432 (NTTYY) NTT 25.23 -0.03 155 0.

4

8058 (MTSUY) 三菱商事 26.70 0.51 4096

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.50 0.29 5140 5

3

9983 (FRCOY) ファーストリテ 37.98 -0.57 58269 -

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.30 0.21 4081 -12

0

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.79 -1.40 4845 -2

0

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.80 0.00 982 -98

4

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.95 -0.40 5357 1

1

8031 (MITSY) 三井物産 652.79 -1.70 5008 1

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8438 -2

1

4568 (DSNKY) 第一三共 18.98 -0.87 2912 -1

6

9433 (KDDIY) KDDI 17.00 -0.19 2608 -11.

5

7974 (NTDOY) 任天堂 16.60 -0.36 10187 2

2

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.39 -0.38 5583

2

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.42 -0.49 1505

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.96 -0.26 5511

0

6902 (DNZOY) デンソー 13.65 -0.13 2094 -2.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.52 -0.60 8444 -

3

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.79 -0.25 2729 -

5

8411 (MFG.N) みずほFG 8.63 -0.05 6620

7

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.99 -0.43 18395 -5

5

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.69 -0.23 5121 3

9

7741 (HOCPY) HOYA 165.35 0.95 25368 -2

2

6503 (MIELY) 三菱電機 62.40 -1.30 4787 -1

7

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.38 -0.14 3185 -

2

7751 (CAJPY) キヤノン 29.19 -0.16 4478 1

0

6273 (SMCAY) SMC 20.45 0.00 62749 -33

1

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 17.00 0.50 2608 81.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 45.80 0.10 70266 -21

4

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.12 -0.08 2166 -

3

8053 (SSUMY) 住友商事 40.91 0.07 6276

9

6702 (FJTSY) 富士通 26.23 -0.33 4024 -1

9

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.06 16.46 19647 6

2

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.30 -0.07 3467

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1649 -13

4

8002 (MARUY) 丸紅 331.00 0.39 5078 1

5

6723 (RNECY) ルネサス 8.40 0.62 2577 -1

2

6954 (FANUY) ファナック 19.78 -0.83 6069 -3

2

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.03 -0.51 3840 -1

2

8801 (MTSFY) 三井不動産 33.70 -0.30 1723 -

4

6301 (KMTUY) 小松製作所 36.86 -0.13 5655

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.96 -0.21 3056 -

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.06 -0.61 1878 -36

6

6857 (ATEYY) アドバンテスト 190.00 27.80 29150 361

0

4543 (TRUMY) テルモ 13.08 -0.45 2007 -14.

5

8591 (IX.N) オリックス 30.33 -0.23 4653 3

1

（時価総額上位50位、1ドル153.42円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6857 (ATEYY) アドバンテスト 190.00 29150 3610 14.1

3

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.10 1465 70 5.0

2

9503 (KAEPY) 関西電力 8.25 2531 101 4.1

6

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 17.00 2608 81.5 3.2

3

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 9.98 1531 40.5 2.7

2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 3.06 1878 -366 -16.3

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1649 -134 -7.5

2

7259 (ASEKY) アイシン精機 16.50 2531 -188 -6.9

1

8830 (SURYY) 住友不動産 13.00 3989 -225 -5.3

4



「米国株式市場概況」（28日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49015.60 前日比：12.19

始値：49024.68 高値：49150.34 安値：48901.49

年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23857.45 前日比：40.35

始値：23965.11 高値：23988.27 安値：23775.49

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6978.03 前日比：-0.57

始値：7002.00 高値：7002.28 安値：6963.46

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.857％ 米10年国債 4.243％

米国株式市場は小幅高。ダウ平均は12.19ドル高の49015.60ドル、ナスダックは40.3

5ポイント高の23857.45で取引を終了した。

ダウは終日、前日終値近辺で一進一退、ナスダックは半導体関連のハイテク株の一

角に買いが入り、上昇して始まったが徐々に伸び悩んだ。取引時間中に発表されたF

OMC（連邦公開市場委員会）では市場予想通り政策金利据え置きが決定されたが反応

は限定的だった。引け後に控える大型ハイテク株の決算待ちで様子見ムードが強ま

り、方向感に欠ける展開だった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、医薬

品・バイオテクノロジーが下落した。

エヌビディア(NVDA)はAI向けの半導体「H200」を中国当局が購入を承認したと伝わ

り上昇。データ記憶装置メーカーのシーゲイト・テクノロジー・ホールディングス

（STX）は市場予想を上回る決算発表を受け、大幅高。好調な人工知能（AI）向けス

トレージの需要が好感された。コーヒーチェーンのスターバックス(SBUX)は下落。2

6年第1四半期は既存店売上高などが回復し、再建策の成果を評価する買いが一時入

ったが一株当たり利益が市場予想を下回り下落に転じた。米国最大の通信会社AT＆T

（T）は予想を超える決算と株主還元策を受け上昇した。アマゾン・ドット・コム(A

MZN)は下落。去年10月以来の規模となる1万6000人の人員削減が伝わり一時買われた

が続かなかった。

メタ・プラットフォームズ （META）が2025年第４半期決算を発表、堅調な広告事業

などが寄与し1株利益など市場予想を上回った。また26年第１四半期売上高見通しや

通期の設備投資額が市場予想を上回り、時間外取引で一時下落したが、その後上昇

に転じ上げ幅を拡大している。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》