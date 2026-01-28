*15:53JST 日経平均は小幅続伸、終盤に半導体関連に物色向かう

前日27日の米国株式市場はまちまち。ダウは反落して始まり終日軟調な展開。構成銘柄であるユナイテッドヘルス・グループ（UNH）が急落したことが影響した。朝方の決算発表が嫌気されたことに加え、米政府による2027年の保険支払い案が想定を下回る小幅な伸びに留まり失望売りを誘った。一方のナスダックは続伸。本格化する決算発表への期待で買いが先行した。米株市場を横目に、本日の日経平均は309.66円安の53023.88円と反落して取引を開始した。朝方に下げ幅を広げたが、その後はじりじりと下げ幅を縮小、買戻しも広がり終盤にかけてプラス圏に浮上した。外為市場で円高・ドル安に振れたことで投資家心理が悪化、幅広い銘柄が軟調に推移した。さらに、日本時間明日未明に米国で予定されている米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見を見極めたいとして、積極的な買いを見送る向きもあった。ただ、オランダの半導体製造装置メーカーASMLホールディングの決算が明らかになると、半導体関連銘柄の一角に買いが集まって終盤に指数を押し上げた。

大引けの日経平均は前営業日比25.17円高の53,358.71円となった。東証プライム市場の売買高は23億1015万株、売買代金は7兆1197億円だった。業種別では、化学、輸送用機器、医薬品などが下落した一方で、非鉄金属、鉱業、情報・通信業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は11.5％、対して値下がり銘柄は86.3％となっている。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、東エレク＜8035＞、アドバンテス＜6857＞、住友電＜5802＞、ルネサス＜6723＞、スクリン＜7735＞、レーザーテック＜6920＞、古河電＜5801＞、三菱商＜8058＞、イビデン＜4062＞、ZOZO＜3092＞、住友鉱＜5713＞、HOYA＜7741＞、コナミG＜9766＞などの銘柄が上昇。

一方、信越化＜4063＞、ファーストリテ＜9983＞、ファナック＜6954＞、日東電＜6988＞、中外薬＜4519＞、トヨタ<7203>、ダイキン<6367>、テルモ<4543>、ソニーG<6758>、京セラ<6971>、第一三共<4568>、豊田通商<8015>、アステラス薬<4503>、TDK<6762>、任天堂<7974>などの銘柄が下落。《FA》