*14:11JST 出来高変化率ランキング（13時台）～旭ダイヤ、アドソルなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月28日 13:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜450A＞ SSSPヘ有 173880 111725.721 386.59% 0.0034%

＜3446＞ JTECCORP 1572300 54818.18 360.97% 0.2252%

＜6167＞ 冨士ダイス 8286400 618214.84 332.58% 0.2673%

＜6721＞ ウインテスト 12168600 81365.78 318.85% 0.1206%

＜9235＞ 売れるネG 1183600 51883.64 312.84% -0.0792%

＜6140＞ 旭ダイヤ 2770200 193606.54 287.71% 0.1685%

＜2641＞ GXGリーダー 67575 18734.644 283.09% 0.0029%

＜7347＞ マーキュリアHD 444000 28323.82 281.30% 0%

＜9067＞ 丸運 410100 31597.74 268.66% 0%

＜2016＞ iF米710H 445656 106868.704 267.99% -0.001%

＜4814＞ ネクストウェア 3764000 83910.16 262.32% 0%

＜237A＞ iS米債25 2560630 50496.192 260.80% -0.0268%

＜4973＞ 高純度化 371100 195559.2 240.93% 0.0144%

＜472A＞ ミラティブ 367300 37200.06 208.70% 0.0388%

＜7320＞ Solvvy 227100 61425.88 190.79% -0.0291%

＜2593＞ 伊藤園 1721200 962572.68 183.53% -0.0631%

＜3837＞ アドソル 400300 126584.92 183.12% 0.064%

＜4620＞ 藤倉化 863300 123925.66 159.99% 0.1061%

＜414A＞ オーバラップ 651900 151978.28 156.28% -0.0029%

＜8927＞ 明豊エンター 499000 54795.22 152.29% -0.0045%

<3921> ネオジャパン 133400 57319.28 147.11% 0.0022%

<2971> エスコンJPN 3190 119371.18 144.00% 0.0038%

<3459> サムティレジ 4216 138473.58 142.70% 0%

<2013> 米高配当 1032380 83204.072 136.94% -0.0022%

<1418> インターライフ 203400 43381.44 133.56% -0.059%

<9632> スバル興 161600 138391.3 124.67% 0.0016%

<4498> サイバトラスト 356400 145476.24 122.03% 0.036%

<1930> 北電事 288800 141338.06 120.27% 0.0043%

<238A> 米債25H 1602290 91963.794 118.97% -0.0085%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》