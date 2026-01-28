ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～旭ダイヤ、アドソルなどがランクイン

2026年1月28日 14:11

記事提供元：フィスコ

*14:11JST 出来高変化率ランキング（13時台）～旭ダイヤ、アドソルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月28日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜450A＞ SSSPヘ有　　　 　173880 　111725.721　 386.59% 0.0034%
＜3446＞ JTECCORP　 　1572300 　54818.18　 360.97% 0.2252%
＜6167＞ 冨士ダイス　　　　 　8286400 　618214.84　 332.58% 0.2673%
＜6721＞ ウインテスト　　　 　12168600 　81365.78　 318.85% 0.1206%
＜9235＞ 売れるネG　　　　 　1183600 　51883.64　 312.84% -0.0792%
＜6140＞ 旭ダイヤ　　　　　 　2770200 　193606.54　 287.71% 0.1685%
＜2641＞ GXGリーダー　　 　67575 　18734.644　 283.09% 0.0029%
＜7347＞ マーキュリアHD　 　444000 　28323.82　 281.30% 0%
＜9067＞ 丸運　　　　　　　 　410100 　31597.74　 268.66% 0%
＜2016＞ iF米710H　　 　445656 　106868.704　 267.99% -0.001%
＜4814＞ ネクストウェア　　 　3764000 　83910.16　 262.32% 0%
＜237A＞ iS米債25　　　 　2560630 　50496.192　 260.80% -0.0268%
＜4973＞ 高純度化　　　　　 　371100 　195559.2　 240.93% 0.0144%
＜472A＞ ミラティブ　　　　 　367300 　37200.06　 208.70% 0.0388%
＜7320＞ Solvvy　　　 　227100 　61425.88　 190.79% -0.0291%
＜2593＞ 伊藤園　　　　　　 　1721200 　962572.68　 183.53% -0.0631%
＜3837＞ アドソル　　　　　 　400300 　126584.92　 183.12% 0.064%
＜4620＞ 藤倉化　　　　　　 　863300 　123925.66　 159.99% 0.1061%
＜414A＞ オーバラップ　　　 　651900 　151978.28　 156.28% -0.0029%
＜8927＞ 明豊エンター　　　 　499000 　54795.22　 152.29% -0.0045%
<3921> ネオジャパン　　　 　133400 　57319.28　 147.11% 0.0022%
<2971> エスコンJPN　　 　3190 　119371.18　 144.00% 0.0038%
<3459> サムティレジ　　　 　4216 　138473.58　 142.70% 0%
<2013> 米高配当　　　　　 　1032380 　83204.072　 136.94% -0.0022%
<1418> インターライフ　　 　203400 　43381.44　 133.56% -0.059%
<9632> スバル興　　　　　 　161600 　138391.3　 124.67% 0.0016%
<4498> サイバトラスト　　 　356400 　145476.24　 122.03% 0.036%
<1930> 北電事　　　　　　 　288800 　141338.06　 120.27% 0.0043%
<238A> 米債25H　　　　 　1602290 　91963.794　 118.97% -0.0085%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

