1/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:50JST 1/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（53333.54、+448.29）
・ナスダック総合指数は上昇（23817.10、+215.74）
・SOX指数は上昇（8117.18、+190.14）
・米原油先物相場は上昇（62.39、+1.76）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（49003.41、-408.99）
・シカゴ日経225先物は下落（52830、-520）
・為替相場は円高・ドル安（152.20-30）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(12月18・19日分)
・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事録(2015年7-12月開催分)
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表
・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
・12月豪州消費者物価指数
・12月インド鉱工業生産
・カナダ中央銀行が政策金利発表
・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表《YY》
