*08:50JST 1/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（53333.54、+448.29）

・ナスダック総合指数は上昇（23817.10、+215.74）

・SOX指数は上昇（8117.18、+190.14）

・米原油先物相場は上昇（62.39、+1.76）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（49003.41、-408.99）

・シカゴ日経225先物は下落（52830、-520）

・為替相場は円高・ドル安（152.20-30）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(12月18・19日分)

・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事録(2015年7-12月開催分)

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表

・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

・12月豪州消費者物価指数

・12月インド鉱工業生産

・カナダ中央銀行が政策金利発表

・ブラジル中央銀行が政策金利(セリック金利)発表《YY》