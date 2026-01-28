関連記事
前日に動いた銘柄 part1売れるG、日本高純度化学、東洋エンジニアリングなど
銘柄名<コード27日終値⇒前日比
東京応化工業＜4186＞ 6818 +319
半導体関連の一角として買いが優勢。
住友金属鉱山＜5713＞ 8788 +279
NY金相場の上昇を材料視。
安川電機＜6506＞ 5085 +150
ファナック決算でフィジカルAIへの期待高まるか。
ローツェ＜6323＞ 3608 +99
半導体関連株高の流れに乗る。
古河電気工業＜5801＞ 12900 +325
26日の逆行高から市場の関心は高まっており。
レゾナック＜4004＞ 8576 +557
半導体関連の一角として買いが優勢。
インソース＜6200＞ 713 -96
第1四半期の営業減益決算をネガティブ視。
日東紡績＜3110＞ 15440 -270
26日には丸三証券が投資判断を格下げ。
日東電工＜6988＞ 3509 -119
業績上方修正も自社株買いの発表はなく。
コーエーテクモ＜3635＞ 1737 -53
10-12月期営業利益は市場予想を下振れ。
日本製鋼所＜5631＞ 8601 -311
先週からの見切り売り優勢の流れが継続の格好。
大塚HD＜4578＞ 9144 -317
UBS証券では腎臓病治療剤期待値上昇は一服とも。
神戸物産＜3038＞ 3787 -145
26日は円高反転材料に大幅高となったが。
ニトリHD＜9843＞ 2679 -87
円高メリット株の一角には戻り売り優勢。
第一三共＜4568＞ 3044 -76
UBS証券では「中立」でカバレッジ開始。
スズキ＜7269＞ 2106.5 -76
為替の円高反転を引き続き弱材料視か。
パルグループHD＜2726＞ 1733 -43
12月既存店は8カ月ぶりマイナスに転じる。
ワイヤレスゲート＜9419＞ 306 +32
USEN NETWORKSとの協業展開を期待材料視。
レダックス＜7602＞ 318 +45
国内金融事業参入に向けた合弁会社設立への期待続く。
ケミプロ化成＜4960＞ 1040 +150
ペロブスカイト太陽電池関連として上値追いが続く。
倉元製作所<5216> 244 +29
ペロブスカイト太陽電池関連の低位材料株として物色続く。
JMACS<5817> 1266 +115
ペロブスカイト太陽電池関連としての関心も強く。
山田債権<4351> 903 -160
マネーゲームによる乱高下が続く。
ジーイエット<7603> 231 -54
連日の株価急騰に過熱警戒感強まる。
ハウテレビジョン<7064> 1260 +59
東証グロースからスタンダードへ上場市場区分を変更。
VIS<130A> 495 +16
スイスのSpiroChemと共同探索研究の覚書。
窪田製薬HD<4596> 83 -7
26日大幅高の反動安。
GRCS<9250> 1240 -83
ファンディーノ<462A>と業務連携を開始。上値は重い。
ヘッドウォーター<4011> 2830 -500
200日線に上値を阻まれる形。
ココペリ<4167> 312 +9
常陽銀行が金融機関向けビジネスマッチング管理サービス
「BMポータル」を導入。
note<5243> 2560 -188
23日高値でひとまず達成感。
リプロセル<4978> 162 -2
生物学的年齢を科学的に可視化する新サービス
「遺伝子年齢測定キット」の提供開始。上値は限定的。
勤次郎<4013> 1140 -42
26日まで7日連続陰線で売り圧力嫌気。
ジェリビンズ<3070> 120 +3
新商品「3Dフルーツアイス」の累計出荷数量300万個突破。
音楽制作サービス「フォトロイドミュージック」の開始も発表。《CS》
