*07:32JST 前日に動いた銘柄 part1売れるG、日本高純度化学、東洋エンジニアリングなど

銘柄名<コード27日終値⇒前日比

東京応化工業＜4186＞ 6818 +319

半導体関連の一角として買いが優勢。

住友金属鉱山＜5713＞ 8788 +279

NY金相場の上昇を材料視。

安川電機＜6506＞ 5085 +150

ファナック決算でフィジカルAIへの期待高まるか。

ローツェ＜6323＞ 3608 +99

半導体関連株高の流れに乗る。

古河電気工業＜5801＞ 12900 +325

26日の逆行高から市場の関心は高まっており。

レゾナック＜4004＞ 8576 +557

半導体関連の一角として買いが優勢。

インソース＜6200＞ 713 -96

第1四半期の営業減益決算をネガティブ視。

日東紡績＜3110＞ 15440 -270

26日には丸三証券が投資判断を格下げ。

日東電工＜6988＞ 3509 -119

業績上方修正も自社株買いの発表はなく。

コーエーテクモ＜3635＞ 1737 -53

10-12月期営業利益は市場予想を下振れ。

日本製鋼所＜5631＞ 8601 -311

先週からの見切り売り優勢の流れが継続の格好。

大塚HD＜4578＞ 9144 -317

UBS証券では腎臓病治療剤期待値上昇は一服とも。

神戸物産＜3038＞ 3787 -145

26日は円高反転材料に大幅高となったが。

ニトリHD＜9843＞ 2679 -87

円高メリット株の一角には戻り売り優勢。

第一三共＜4568＞ 3044 -76

UBS証券では「中立」でカバレッジ開始。

スズキ＜7269＞ 2106.5 -76

為替の円高反転を引き続き弱材料視か。

パルグループHD＜2726＞ 1733 -43

12月既存店は8カ月ぶりマイナスに転じる。

ワイヤレスゲート＜9419＞ 306 +32

USEN NETWORKSとの協業展開を期待材料視。

レダックス＜7602＞ 318 +45

国内金融事業参入に向けた合弁会社設立への期待続く。

ケミプロ化成＜4960＞ 1040 +150

ペロブスカイト太陽電池関連として上値追いが続く。

倉元製作所<5216> 244 +29

ペロブスカイト太陽電池関連の低位材料株として物色続く。

JMACS<5817> 1266 +115

ペロブスカイト太陽電池関連としての関心も強く。

山田債権<4351> 903 -160

マネーゲームによる乱高下が続く。

ジーイエット<7603> 231 -54

連日の株価急騰に過熱警戒感強まる。

ハウテレビジョン<7064> 1260 +59

東証グロースからスタンダードへ上場市場区分を変更。

VIS<130A> 495 +16

スイスのSpiroChemと共同探索研究の覚書。

窪田製薬HD<4596> 83 -7

26日大幅高の反動安。

GRCS<9250> 1240 -83

ファンディーノ<462A>と業務連携を開始。上値は重い。

ヘッドウォーター<4011> 2830 -500

200日線に上値を阻まれる形。

ココペリ<4167> 312 +9

常陽銀行が金融機関向けビジネスマッチング管理サービス

「BMポータル」を導入。

note<5243> 2560 -188

23日高値でひとまず達成感。

リプロセル<4978> 162 -2

生物学的年齢を科学的に可視化する新サービス

「遺伝子年齢測定キット」の提供開始。上値は限定的。

勤次郎<4013> 1140 -42

26日まで7日連続陰線で売り圧力嫌気。

ジェリビンズ<3070> 120 +3

新商品「3Dフルーツアイス」の累計出荷数量300万個突破。

音楽制作サービス「フォトロイドミュージック」の開始も発表。《CS》