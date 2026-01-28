ツカモトコーポレーション、投資有価証券売却で特別利益計上、最大4億円見込み

■2026年3月期に約1億～4億円の特別利益を見込む

ツカモトコーポレーション<8025>(東証スタンダード)は1月27日、投資有価証券の一部売却に伴い、2026年3月期に特別利益を計上する見込みだと発表した。同件は同日開催の取締役会で決議されたもので、保有資産の有効活用を目的としている。

売却対象は同社が保有する上場有価証券の一部で、売却期間は2026年3月期中を予定する。これにより見込まれる投資有価証券売却益は約1億円から4億円としており、特別利益として計上される見通しだ。

業績への影響について、同社は2026年3月期の通期連結業績予想を現時点では変更していないとしている。今後、業績予想の修正など適時開示が必要となる事象が生じた場合には、速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

