*18:27JST 南アフリカランド円今週の予想（1月26日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、南アフリカランド円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週の南アフリカランド円について、『ドル円の下落を背景に上値が重くなろう。一方、インフレの落ち着きと金やプラチナ価格の上昇は支援要因。今週29日の中銀会合では利下げが予想されている』と述べています。

続いて、『南アフリカ準備銀行（中央銀行）のハニャホ総裁は20日、物価が安定していることから、2026年にインフレ率が新たな中銀目標の3％を達成するとの見通しを示した』と伝えています。

また、『2025年12月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比3.6％上昇し、ロイター調査のアナリスト予想と一致した。11月の3.5％から若干加速したものの物価圧力は抑制されているため、南アフリカ準備銀行（中銀）が今年、政策金利を数回引き下げるとの予想が優勢。29日の中銀会合では0.25％の追加利下げが予想される』と述べています。

南アフリカランド円の今週のレンジについては、『9.40円～9.80円』と予想しています。



上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の1月26日付「南アフリカランド円今週の予想（1月26日）にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》