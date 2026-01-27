関連記事
東証業種別ランキング：水産・農林業が上昇率トップ
水産・農林業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、卸売業、銀行業、電気機器なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか空運業、陸運業、小売業、医薬品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 水産・農林業 ／ 764.38 ／ 2.20
2. 非鉄金属 ／ 4,025.02 ／ 1.89
3. 卸売業 ／ 5,494.36 ／ 1.31
4. 銀行業 ／ 574.58 ／ 1.08
5. 電気機器 ／ 6,611.74 ／ 1.06
6. 海運業 ／ 1,791.08 ／ 0.97
7. ガラス・土石製品 ／ 1,970.63 ／ 0.96
8. 鉱業 ／ 986.06 ／ 0.90
9. 機械 ／ 4,781.46 ／ 0.69
10. 証券業 ／ 898.05 ／ 0.64
11. 精密機器 ／ 13,149.1 ／ 0.43
12. 建設業 ／ 2,879.47 ／ 0.42
13. 石油・石炭製品 ／ 2,720.85 ／ 0.42
14. ゴム製品 ／ 5,617.91 ／ 0.39
15. 化学工業 ／ 2,734.94 ／ 0.25
16. サービス業 ／ 3,169.02 ／ 0.21
17. その他金融業 ／ 1,297.79 ／ 0.16
18. 金属製品 ／ 1,698.78 ／ 0.03
19. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,685.99 ／ -0.04
20. 繊維業 ／ 912.93 ／ -0.08
21. パルプ・紙 ／ 652.96 ／ -0.15
22. 保険業 ／ 3,053.61 ／ -0.28
23. 食料品 ／ 2,503.22 ／ -0.33
24. その他製品 ／ 6,596.77 ／ -0.44
25. 鉄鋼 ／ 828.36 ／ -0.59
26. 輸送用機器 ／ 5,231.02 ／ -0.60
27. 情報・通信業 ／ 7,296.86 ／ -0.67
28. 不動産業 ／ 2,665.69 ／ -0.72
29. 医薬品 ／ 3,966.71 ／ -0.73
30. 小売業 ／ 2,265.62 ／ -0.82
31. 陸運業 ／ 2,320.65 ／ -0.95
32. 空運業 ／ 239.66 ／ -1.43
33. 電力・ガス業 ／ 671.66 ／ -1.90《CS》
