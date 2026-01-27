出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、田中化研などがランクイン

関連記事
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月27日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜7603＞ ジーイエット 4834200 74620.54 298.30% -0.1368%
＜4888＞ ステラファーマ 11055300 265544.2 264.63% 0.248%
＜130A＞ VIS 1307100 200309.52 230.96% 0.0271%
＜2206＞ グリコ 861700 743177.64 226.12% 0.0993%
＜381A＞ iF米債35 5866 19316.873 221.44% 0.0018%
＜1305＞ iFTPX年1 366330 290230.132 177.66% 0.0007%
＜3070＞ ジェリービー 49241100 1355431.84 141.38% 0.0341%
＜7602＞ レダックス 9189200 626429.2 137.09% 0.0915%
＜3103＞ ユニチカ 17432200 2109707.06 137.04% 0.146%
＜4011＞ ヘッドウォータ 258000 237778 122.97% -0.1636%
＜6200＞ インソース 1990700 439183.6 119.39% -0.105%
＜3513＞ イチカワ 28000 39502.5 100.86% 0.0795%
＜4080＞ 田中化研 246400 46816.3 89.04% -0.0121%
＜1660＞ MXS高利J 15764 74963.357 72.83% -0.0119%
＜6629＞ テクノHR 6314000 3468068.36 69.72% 0.0245%
＜7694＞ いつも 71800 24531.5 68.61% 0.038%
＜1674＞ プラチナETF 23879 403364.042 66.20% -0.0544%
＜1673＞ 銀ETF 157440 1189746.57 66.07% 0.0535%
＜6823＞ リオン 56100 82690.3 65.94% 0.0371%
＜4199＞ ワンプラ 113900 108296.46 65.90% -0.0452%
<2334> イオレ 3299600 756774.28 65.45% 0.0459%
<6954> ファナック 10858300 34338489.42 62.76% -0.0045%
<3168> MERF 604900 302555.12 61.42% -0.0104%
<3635> コーエーテクモ 2420600 2262034.96 56.19% -0.0365%
<3896> 阿波製紙 1350500 328327.08 54.66% 0.0395%
<7970> 信越ポリ 317100 334585.72 54.42% -0.0252%
<4216> 旭有機材 66400 186018.2 54.40% -0.0485%
<194A> WOLVES 69100 82356.82 53.45% 0.0181%
<1542> 純銀信託 1110761 32550473.93 52.73% 0.0093%
<1543> 純パラ信 12589 571676.526 52.16% -0.0206%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
