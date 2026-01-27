ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、田中化研などがランクイン

2026年1月27日 14:07

*14:07JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ユニチカ、田中化研などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月27日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7603＞ ジーイエット　　　 　4834200 　74620.54　 298.30% -0.1368%
＜4888＞ ステラファーマ　　 　11055300 　265544.2　 264.63% 0.248%
＜130A＞ VIS　　　　　　 　1307100 　200309.52　 230.96% 0.0271%
＜2206＞ グリコ　　　　　　 　861700 　743177.64　 226.12% 0.0993%
＜381A＞ iF米債35　　　 　5866 　19316.873　 221.44% 0.0018%
＜1305＞ iFTPX年1　　 　366330 　290230.132　 177.66% 0.0007%
＜3070＞ ジェリービー　　　 　49241100 　1355431.84　 141.38% 0.0341%
＜7602＞ レダックス　　　　 　9189200 　626429.2　 137.09% 0.0915%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　 　17432200 　2109707.06　 137.04% 0.146%
＜4011＞ ヘッドウォータ　　 　258000 　237778　 122.97% -0.1636%
＜6200＞ インソース　　　　 　1990700 　439183.6　 119.39% -0.105%
＜3513＞ イチカワ　　　　　 　28000 　39502.5　 100.86% 0.0795%
＜4080＞ 田中化研　　　　　 　246400 　46816.3　 89.04% -0.0121%
＜1660＞ MXS高利J　　　 　15764 　74963.357　 72.83% -0.0119%
＜6629＞ テクノHR　　　　 　6314000 　3468068.36　 69.72% 0.0245%
＜7694＞ いつも　　　　　　 　71800 　24531.5　 68.61% 0.038%
＜1674＞ プラチナETF　　 　23879 　403364.042　 66.20% -0.0544%
＜1673＞ 銀ETF　　　　　 　157440 　1189746.57　 66.07% 0.0535%
＜6823＞ リオン　　　　　　 　56100 　82690.3　 65.94% 0.0371%
＜4199＞ ワンプラ　　　　　 　113900 　108296.46　 65.90% -0.0452%
<2334> イオレ　　　　　　 　3299600 　756774.28　 65.45% 0.0459%
<6954> ファナック　　　　 　10858300 　34338489.42　 62.76% -0.0045%
<3168> MERF　　　　　 　604900 　302555.12　 61.42% -0.0104%
<3635> コーエーテクモ　　 　2420600 　2262034.96　 56.19% -0.0365%
<3896> 阿波製紙　　　　　 　1350500 　328327.08　 54.66% 0.0395%
<7970> 信越ポリ　　　　　 　317100 　334585.72　 54.42% -0.0252%
<4216> 旭有機材　　　　　 　66400 　186018.2　 54.40% -0.0485%
<194A> WOLVES　　　 　69100 　82356.82　 53.45% 0.0181%
<1542> 純銀信託　　　　　 　1110761 　32550473.93　 52.73% 0.0093%
<1543> 純パラ信　　　　　 　12589 　571676.526　 52.16% -0.0206%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

