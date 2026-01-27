*10:17JST 概況からBRICsを知ろう ブラジル株式市場は6日ぶり小反落、利益確定売りがやや優勢

【ブラジル】ボベスパ指数 178720.69 -0.08％

26日のブラジル株式市場は6日ぶりに反落。主要株価指数のボベスパ指数は前日比137.86ポイント安（-0.08％）の178720.69で引けた。日中の取引レンジは177,694.22-179,543.03となった。

買いが先行した後は前日の終値近辺でもみ合った。連日の上昇で足元では高値警戒感が強まり、利益確定売りがやや優勢。また、原油価格の下落も資源セクターの売り手掛かりとなった。半面、指数の下値は限定的。米株高がサポート材料となったほか、インフレ率の鈍化観測などが好感された。

【ロシア】MOEX指数 2768.15 -0.33％

26日のロシア株式市場は小反落。主要株価指数のMOEXロシア指数は前日比9.14ポイント安（-0.33％）の2768.15となった。日中の取引レンジは2,760.71?2,780.22Rとなった。

小幅高で寄り付いた後は売りに押され、引けまでマイナス圏で一進一退の展開を示した。原油価格の下落が資源銘柄の売り圧力を強めた。また、ウクライナ和平交渉の難航も指数の足かせに。ウクライナのゼレンスキー大統領は、和平案の交渉が当事国すべての歩み入りがなお必要だと発言した。一方、指数の下値は限定的。中国の金融緩和期待などが指数をサポートした。

【インド】休場

【中国】上海総合指数 4132.60 -0.09％

26日の中国本土市場は、主要指標の上海総合指数が前営業日比3.56ポイント安（-0.09％）の4132.60ポイントと4日ぶりに反落。経済や政策の動向を見極めたいとするスタンスが強まっているが、大幅安となる可能性は低いとみられている。一段の元高が予想されていることも影響したようだ。

業種別では、ハイテクが安い。電子機器メーカーの国睿科技（600562/SH）が6.2％安、江蘇長電科技（600584/SH）が3.5％安、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（603019/SH）が2.8％安。軍需・宇宙産業株も弱含み。《NH》