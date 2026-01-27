*08:49JST 1/27

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（49412.40、+313.69）

・ナスダック総合指数は上昇（23601.36、+100.12）

・米長期金利は低下

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（52885.25、-961.62）

・SOX指数は下落（7927.04、-30.88）

・シカゴ日経225先物は下落（52585、-275）

・為替相場は円高・ドル安（154.10-20）

・米原油先物相場は下落（60.63、-0.44）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月企業向けサービス価格指数

・基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)

・12月工作機械受注

・第51回衆院選公示

・11月米国S&PCS20都市住宅価格指数

・11月米国FHFA住宅価格指数

・1月米国消費者信頼感指数

・米国連邦公開市場委員会(FOMC)(28日まで)

・米国気候変動対策の国際的枠組み「パリ協定」から再離脱

・12月中国工業利益

・12月ユーロ圏新車販売台数

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・1月ブラジルFGV建設コスト

・1月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA-15)《YY》