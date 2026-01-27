関連記事
1/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:49JST 1/27
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（49412.40、+313.69）
・ナスダック総合指数は上昇（23601.36、+100.12）
・米長期金利は低下
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（52885.25、-961.62）
・SOX指数は下落（7927.04、-30.88）
・シカゴ日経225先物は下落（52585、-275）
・為替相場は円高・ドル安（154.10-20）
・米原油先物相場は下落（60.63、-0.44）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月企業向けサービス価格指数
・基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)
・12月工作機械受注
・第51回衆院選公示
・11月米国S&PCS20都市住宅価格指数
・11月米国FHFA住宅価格指数
・1月米国消費者信頼感指数
・米国連邦公開市場委員会(FOMC)(28日まで)
・米国気候変動対策の国際的枠組み「パリ協定」から再離脱
・12月中国工業利益
・12月ユーロ圏新車販売台数
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・1月ブラジルFGV建設コスト
・1月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA-15)《YY》
