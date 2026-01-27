*08:04JST 米国株式市場は上昇、大手ハイテク決算期待が支えに

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（26日）

JAN26

Ｏ 52690（ドル建て）

Ｈ 53260

Ｌ 52300

Ｃ 52685 大証比-175（イブニング比+105）

Vol 4155



JAN26

Ｏ 52495（円建て）

Ｈ 53165

Ｌ 52180

Ｃ 52585 大証比-275（イブニング比+5）

Vol 24311

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（26日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.17円換算）で、ファーストリテイリング＜998

3＞、ダイキン工業＜6367＞、SMC＜6273＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 225.62 -0.66 3478

1

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.84 -0.04 2750 2

0

8035 (TOELY) 東京エレク 133.81 1.01 41259 16

9

6758 (SONY.N) ソニー 22.96 -0.13 3540 -

6

9432 (NTTYY) NTT 25.46 0.37 157 0.

1

8058 (MTSUY) 三菱商事 25.90 0.39 3993 8

3

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.02 -0.18 5091 -1

6

9983 (FRCOY) ファーストリテ 38.42 0.08 59232 -26

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.18 -0.01 4064 -

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.79 -0.05 5485 3

6

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.77 -0.02 984 -997.

5

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 21.05 0.13 5409 2

2

8031 (MITSY) 三井物産 640.71 -7.03 4939 -3

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8479 11

1

4568 (DSNKY) 第一三共 20.25 0.35 3122

2

9433 (KDDIY) KDDI 17.12 0.14 2639 -1

1

7974 (NTDOY) 任天堂 16.85 0.17 10391 -2

4

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.76 -0.22 5667 -1

1

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.00 -0.41 1542 -2.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.06 0.10 5569 -1

6

6902 (DNZOY) デンソー 13.74 -0.11 2118 -1

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 28.07 0.34 8655 -3

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.27 0.54 2817 -8.

5

8411 (MFG.N) みずほFG 8.51 0.04 6560 3

7

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.43 -0.06 19163 -16

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.61 0.32 5122 3

3

7741 (HOCPY) HOYA 160.38 -0.28 24726 -10

4

6503 (MIELY) 三菱電機 62.70 -0.15 4833 -3

3

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.26 -0.22 3164 -1

5

7751 (CAJPY) キヤノン 29.14 -0.35 4493 -

1

6273 (SMCAY) SMC 20.03 0.27 61761 -37

9

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 15.76 0.00 2429 -39.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 42.80 0.30 65985 -51

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.12 0.06 2177 -18.

5

8053 (SSUMY) 住友商事 39.23 -0.47 6048 -1

0

6702 (FJTSY) 富士通 26.02 -1.09 4012 -2

5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 124.21 12.61 19149 -21

1

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.21 0.01 3456 -2

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1657 -117.

5

8002 (MARUY) 丸紅 316.55 -6.01 4880 -3

5

6723 (RNECY) ルネサス 7.53 -0.26 2322 -3

3

6954 (FANUY) ファナック 20.86 0.25 6432 3

8

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.15 0.14 3877 -2

3

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.60 0.30 1778 -7.

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 35.91 0.12 5536 -1

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.20 -0.04 3145 -2

7

6594 (NJDCY) 日本電産 3.66 -0.07 2257 -2

4

6857 (ATEYY) アドバンテスト 151.90 3.30 23418 -15

7

4543 (TRUMY) テルモ 13.72 0.08 2115 -9.

5

8591 (IX.N) オリックス 30.17 -0.12 4651 1

1

（時価総額上位50位、1ドル154.17円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8058 (MTSUY) 三菱商事 25.90 3993 83 2.1

2

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.44 2226 44.5 2.0

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8479 111 1.3

3

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 6.53 5034 53 1.0

6

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.84 2750 20 0.7

3

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9503 (KAEPY) 関西電力 7.72 2380 -88.5 -3.5

9

7259 (ASEKY) アイシン精機 16.50 2544 -206.5 -7.5

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1657 -117.5 -6.6

2

8830 (SURYY) 住友不動産 13.00 4008 -183 -4.3

7



「米国株式市場概況」（26日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49412.40 前日比：313.69

始値：49137.65 高値：49488.81 安値：49137.65

年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23601.36 前日比：100.11

始値：23529.28 高値：23688.94 安値：23486.08

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6950.23 前日比：34.62

始値：6923.23 高値：6964.66 安値：6921.60

年初来高値：6977.27 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.802％ 米10年国債 4.213％



米国株式市場は上昇。ダウ平均は313.69ドル高の49412.40ドル、ナスダックは100.1

2ポイント高の23601.36で取引を終了した。

ダウ、ナスダックともに寄り付き後上昇。FOMC（連邦公開市場委員会）や大手ハイ

テク決算発表を控える中、先週までの好調な企業決算を受けた業績期待が相場を支

えた。一方トランプ政権の関税政策の不透明感に加え、ミネソタ州で起きた連邦移

民当局による市民射殺事件が予算関連法案の審議に影響を及ぼし、政府機関一部閉

鎖の懸念が浮上、相場の一定の重しとなった。セクター別ではテクノロジー・ハー

ド・機器が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。

USAレア・アース(USAR)は米商務省が株式を取得すると発表したことを受けて大幅

高。ネットワーク機器メーカーのシスコシステムズ（CSCO）は一部金融機関による

投資判断と目標株価引き上げを好感し上昇。人工知能（AI）データセンターを手掛

けるコアウィーブ（CRWV）は大幅上昇。エヌビディア（NVDA）からの20億ドル追加

出資で、AIファクトリー建設を加速するとの発表が好感された。アップル（AAPL）

は今週の決算発表を前に大手金融機関により目標株価が引き上げられ上昇した。金

価格が史上最高値を更新したことを受け、金鉱採掘会社ニューモント（NEM）は上

昇。ビデオゲーム販売会社ゲームストップ（GME）は著名投資家マイケル・バリー氏

が同社株を保有していることが伝わり上昇した。

ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）やヒューマナ（HUM）はWSJがトランプ政権が

メディケアが保険会社各社に支払う料金を横ばいに保つことを提案する予定だと報

じ、時間外で下落している。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》