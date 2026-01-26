*17:25JST 東京為替：ドル・円は反落、前週末のドル売り継続

26日の東京市場でドル・円は反落。朝方に値ごろ感による買いが入り、155円34銭まで一時上昇。その後は23日の米レートチェック報道によるドル売りが再開し、値を下げる展開に。午後は小幅に戻す場面もあったが、153円81銭まで下値を切り下げている。

・ユ-ロ・円は184円09銭から182円31銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1897ドルから1.1844ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値53,023.28円、高値53,138.67円、安値52,656.00円、終値52,885.25円(前日比961.62円安)

・17時時点：ドル・円153円90-00銭、ユ-ロ・円182円30-40銭

【要人発言】

・高市首相

「投機的な動きはしっかり注視して必要な対応をとる」

「積極財政が要因とされること多いが、財政の持続可能性を十分配慮」

「習近平・中国国家主席と直接の対話の可能性も含めて考えていきたい」

・片山財務相

「（為替相場について）申し上げられることは何もない」

「日米財務相共同声明に沿って対応」

「市場の動きを緊張感もって注視」

・三村財務官

「23日の米レートチェック報道に、お答えするつもりはない」

「日米財務相共同声明に沿い、必要に応じ米国当局と緊密に連携し適切に対応」

「日米協調介入の可能性、お答えしない」

【経済指標】

・特になし《TY》