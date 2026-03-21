*06:30JST NY株式：NYダウは443.96ドル安、利上げを警戒

米国株式市場は続落。ダウ平均は443.96ドル安の45577.47ドル、ナスダックは443.08ポイント安の21647.61で取引を終了した。

原油高が国内インフレを押し上げるとの見通しに年内の利上げ観測が浮上し、寄り付き後、下落。終日、長期金利の急伸を警戒し売りが先行、トランプ政権がイランで地上戦準備との報道で戦闘激化が警戒され、一段と売られた。さらに、本日は3種類の先物やオプション満期が重なる「トリプルウィッチング」にあたり、テクニカルな売りにも拍車がかかり終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別では、電気通信サービスが上昇した一方、公益事業が下落した。

運送会社のフェデックス（FDX）は好決算を好感した買いが継続。画像シェアサービス提供のソーシャル・ネットワーキング・サイト、ピンタレスト（PINS）は最高経営責任者（CEO）が子供のソーシャルメディア使用禁止を呼びかけ、小幅高。メキシコ料理レストランを運営するチポトレ・メキシカン・グリル（CMG）はアナリストの投資判断引き上げで、上昇した。

サーバーソリューションのスーバー・マイクロ・コンピューター（SMCI）は当局が同社共同創設者、従業員を半導体エヌビディア（NVDA）製AIチップ搭載のサーバーを中国に違法に輸出したと訴追した事を受け、大幅安。競合のデル・テクノロジー（DELL）は上昇。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は売り上げ悪化の可能性を指摘し、アナリストが目標株価を引下げ、下落。

短期金融市場では連邦準備制度理事会（FRB）による10月までの利上げを一時50％織り込んだ。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》