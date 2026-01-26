*14:07JST 日経平均VIは上昇、円高を警戒

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋2.80（上昇率8.84％）の34.46と上昇している。なお、今日ここまでの高値は34.86、安値は32.93。

先週末の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、外為市場で円相場が大幅に円高・ドル安方向に動いたことを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。取引開始後も日経225先物の戻りは鈍く、また、外為市場で円が強含みで推移していることから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、VIは先週末の水準を上回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》