芙蓉総合リース---千葉県教育委員会からの「県立学校における公共料金支払事務の集約化」に関する業務受託のお知らせ

芙蓉総合リース＜8424＞は23日、連結子会社である株式会社インボイスが、千葉県教育委員会における学校現場の業務改善への取り組みである「県立学校における公共料金支払事務の集約化」に関する業務を受託したと発表。

芙蓉リースグループは、中期経営計画「Fuyo Shared Value 2026」に基づき、BPOサービスの提供によりお客さまの業務量削減と新たな価値創造時間の創出をサポートすることで、企業や地方自治体における効率化や生産性の向上を通じた持続可能な社会の実現に資する取り組みを進めている。インボイスはBPOサービスの提供を通じ、業務効率化、ペーパーレス化、法令対応、コスト削減、脱炭素への取り組み（CO2排出量の把握）に貢献している。

今回の公共料金支払事務集約化は、2024年4月の地方自治法改正により創設された「指定公金事務取扱者制度」を踏まえた取り組みであり、県立学校160校に分散していた支払事務(年間約9,600件)を集約し、「学校における働き方改革推進プラン」を後押しするものである。 指定公金事務取扱者として仕様書に沿った適切且つ誠実な業務履行を通じ、教職員の負担軽減と学校現場の業務改善に貢献していく。《NH》