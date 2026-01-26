*08:36JST 前場に注目すべき3つのポイント～防衛関連など高市銘柄の押し目狙い～

26日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。



■防衛関連など高市銘柄の押し目狙い

■日置電、25/12営業利益 9.8％減 67.91億円、26/12予想 13.1％増 76.8億円

■JR東海＜9022＞静岡県と、リニア水資源補償で合意文書

■防衛関連など高市銘柄の押し目狙い

26日の日本株市場は売り先行で始まった後も、不安定な相場展開になりそうだ。23日の米国市場は、NYダウが285ドル安、ナスダックは65ポイント高だった。トランプ大統領がJPモルガンとダイモンCEOを提訴。同社が政治的理由で顧客との取引を停止する「デバンキング」を行ったとして、50億ドルの損害賠償を求めると報じられるなかで、金融株の下げが嫌気された。また、決算が嫌気されたインテルの大幅な下げも重荷になった。シカゴ日経225先物は大阪比810円安の52890円。円相場は1ドル＝154円70銭台で推移している。



シカゴ先物にサヤ寄せする形から売り先行で始まろう。日経225先物はナイトセッションで53000円を割り込んでおり、インデックスに絡んだ売りが先行する形になりそうだ。また、為替市場ではドル円が1ドル＝154円台と大きく円高に振れている。米当局が為替介入の前段階となるレートチェックをしていると報じられたことが背景にあるが、急激な円高によって輸出関連株などの重荷になりそうだ。



まずは売り一巡後の底堅さを見極める動きになりそうだが、衆議院選挙が27日に公示される。選挙情勢を受けて高市政権に対する期待感が高まる可能性のなか、政策に関する関連銘柄への押し目狙いの買い意欲は強そうである。また、米国防総省は国防戦略の方向性を示す「国家防衛戦略」を公表。日本を含むすべての同盟国に対し、国内総生産（GDP）に占める防衛費の割合を5％に引き上げるよう求めたと報じられており、防衛関連株への物色が強まる可能性はあるだろう。



そのほか、今週は主要企業の決算発表も多いことから、今週予定されているファナック＜6954＞やアドバンテスト＜6857＞などの決算前後の動向が、フィジカルAIや半導体関連などへの手掛かり材料になりそうだ。そのほか、日経平均株価がこう着感を強めてくるようだと、個人主体の資金は中小型株にシフトしやすいとみておきたい。なお、23日取引終了後に決算を発表したところでは、Tホライゾン＜6629＞、ノースサンド＜446A＞、セグエ＜3968＞が注目される。



■日置電、25/12営業利益 9.8％減 67.91億円、26/12予想 13.1％増 76.8億円

日置電＜6866＞が発表した2025年12月期の連結業績は、売上高が前期比3.2％増の405

億3100万円、営業利益は同9.8％減の67億9100万円だった。モビリティ市場及びコン

ポーネント市場は、EVタイプの多様化や農業用・建設用車両の電動化の進展、半導

体セクターの需要が増加。エネルギー市場は、売上高が電力会社向け需要の好調を

背景に中国、東南アジアで増加した。2026年12月期の連結業績は、売上高が前期比

6.1％増の430億円、営業利益は同13.1％増の76億8000万円を計画。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（53846.87、+157.98）

・ナスダック総合指数は上昇（23501.24、+65.22）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（61.07、+1.71）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・JR東海＜9022＞静岡県と、リニア水資源補償で合意文書

・デンソー＜6902＞電動化見据え新ライン導入、変種変動に強く

・日産自＜7201＞南ア工場を中国系に売却

・豊田合成＜7282＞カーテンエアバッグ、中国社EVに初採用

・ホンダ＜7267＞米4輪販売4.8%増計画、手頃な価格帯拡充

・スズキ＜7269＞名車を現代風に、バイク新型2種

・SMC＜6273＞除電器に防塵・防滴仕様、食品・半導体向け

・東陽テクニカ＜8151＞一元管理ソフト、電気化学データ解析支援

・日本信号＜6741＞台湾で受注、列車制御設備更新230億円

・富士通＜6702＞ESGデータ支援拡大、みずほに最大規模提供

・NEC＜6701＞多数アンテナで同時接続、5G基地局無線機開発

・日本製紙＜3863＞家庭紙で攻勢、熊本に輸出向けライン導入

・東レ＜3402＞高耐熱OPP離型フィルムを開発、160度C環境で安定

・UBE＜4208＞社長・西田祐樹氏、2000億円規模M&Aも視野

・ニプロ<8086>ニプロファーマ、三笠製薬に2工場売却、注射・経口剤注力



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・特になし《YY》