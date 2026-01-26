TORICO、イーサリアム466ETHを追加取得、暗号資産運用を拡充

■取得価額2.1億円、平均取得単価47万円台

TORICO<7138>(東証グロース)は1月23日、暗号資産投資事業の一環として、イーサリアム(ETH)を追加取得したと発表した。今回の取得数量は466.7373ETHで、取得価額は2億1999万9963円、平均取得単価は1ETH当たり47万1357円となる。取得日は同日である。

今回の取得を含めた同社のイーサリアム保有状況は、総取得数量が1684.7620ETH、総取得価額が8億2004万9076円となった。平均取得単価は1ETH当たり48万6745円で、ステーキングによる収入分も含んでいる。暗号資産投資事業開始以降、段階的に取得を進めてきた。

今後について同社は、2025年12月17日付で公表した株式会社Mint Townとの資本業務提携を踏まえ、暗号資産を単純に保有するだけでなく、ステーキングなどの運用手法を組み合わせた活用を進める方針を示す。暗号資産を収益獲得のための事業用資産と位置付け、「稼ぐトレジャリー」としてのPER型金融モデルの確立を目指す。現時点で当期業績への具体的影響は未定としつつ、中長期的な企業価値向上につながると位置付けている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

