SOMPOグループ、EV電欠時の現場急速充電を全国展開、47都道府県で対応

■レッカー搬送に代わり、その場で最大30分充電

SOMPOホールディングス<8630>(東証プライム)傘下の損害保険ジャパン、SOMPOダイレクト損害保険、プライムアシスタンスは1月23日、EVの電欠時に現場で急速充電を行う「現場駆け付け急速充電サービス」を全都道府県に拡大したと発表した。対象は、損保ジャパンおよびSOMPOダイレクトの自動車保険に加入し、被保険自動車がEVである契約者である。

従来は電欠時にレッカー車で最寄りの充電スポットまで搬送する対応が主流で、現場で解決できないことによる不安や負担が課題だった。同サービスは一部地域で先行提供してきたが、全国展開を望む利用者の声を受け、ネットワーク拡充を進めてきた。

今回、プライムアシスタンスが提携レッカー会社に、オリジン製の車両間給電機器「POCHA V2V」を導入し、最大30分での現場急速充電を可能にした。全47都道府県での提供により、EVユーザーの利便性向上と関連事業の価値提供を強化する。今後は災害時の活用など、社会課題への貢献も検討するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

