Hmcomm、JAPANDXと販売代理店契約、AI議事録「ZMEETING」拡販へ

■高精度音声認識と要約機能で会議業務の効率化を支援

Hmcomm<265A>(東証グロース)は1月23日、AI音声解析ソリューション「ZMEETING」の販売に関し、JAPANDXと販売代理店契約を締結したと発表した。生成AIを活用した業務効率化やDX推進の需要が高まる中、会議の議事録作成や対話データの活用を支援するサービスの拡販を進める。

ZMEETINGは、高精度な音声認識に加え、フィラー除去、要約、感情解析などの機能を備えたAI音声解析SaaSである。JAPANDXはDX支援のノウハウと多数の商材販売実績を有しており、同提携により同社の販路を通じて国内での導入を加速させる。両社は短期間での市場シェア拡大と、ストック収益の最大化を目指す。

代理店契約に基づき、JAPANDXは日本国内でZMEETINGの紹介、拡販、一次サポートを担う。今後は提供形態の多様化についても協議を継続し、同社のブランド力と顧客基盤を生かした市場開拓を進める方針だ。両社は連携を深め、現場ニーズを反映した製品高度化と付加価値創出につなげる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

