サイオス、検索技術に強みのSYNC全株取得、取得総額2億7500万円

■オープンソース事業のシナジー追求

サイオス<3744>(東証スタンダード)は1月23日、SYNCの全株式を取得し、子会社化すると発表した。取締役会で決議し、同日付で契約を締結した。株式譲渡の実行日は2月27日を予定している。取得価額は2億5000万円で、アドバイザリー費用などを含む概算額は2億7500万円となる。

同社グループは、オープンソースソフトウェアとAI技術を軸に、アプリケーションやOS、クラウドを含むITシステムの開発、基盤構築、運用支援を展開してきた。高度な検索ソリューションなどモダンテクノロジーに強みを持つSYNCを傘下に加えることで、両社の技術やノウハウを相互に活用し、事業拡大と企業価値向上を図る。

SYNCは2006年設立で、IT関連システムの企画・設計・開発・保守運用を手掛ける。直近の2025年2月期は売上高2億3400万円、営業利益2300万円、当期純利益1800万円を計上した。取得後の所有株式数は200株、議決権比率は100%となる。業績への影響については現在精査中で、開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

