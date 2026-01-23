関連記事
ルネサンスなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜2196＞ ;エスクリ;782%;90700;5.33;168;0 ＜5033＞ ;ヌーラボ;714%;10000;21.24;758;3 ＜3198＞ ;SFP;606%;137600;0.08;2219;5 ＜3903＞ ;ｇｕｍｉ;333%;1159900;3.22;376;-1 ＜2378＞ ;ルネサンス;293%;66900;0.29;1122;10 ＜4167＞ ;ココペリ;293%;16400;8.84;306;-6 ＜9913＞ ;日邦産業;283%;3400;2.77;2807;6 ＜8165＞ ;千趣会;275%;194100;0.32;206;0 ＜7991＞ ;マミヤオーピー;246%;49600;6.02;1712;25 ＜3548＞ ;バロック;233%;99900;0.27;787;1 ＜7962＞ ;キングジム;217%;83500;0.13;819;1 ＜1827＞ ;ナカノフドー;188%;27700;20.31;1158;12 ＜2226＞ ;湖池屋;167%;1000;1.57;4685;-5 ＜3793＞ ;ドリコム;164%;89800;6.39;419;0 ＜1431＞ ;リブワーク;160%;28700;1.74;645;0 ＜7782＞ ;シンシア;117%;4200;12.50;499;3 ＜3242＞ ;アーバネット;115%;49100;4.19;580;4 ＜7135＞ ;ジャパンクラフトＨＤ;104%;57600;4.00;225;3 ＜2217＞ ;モロゾフ;96%;22300;0.34;1580;6 ＜6778＞ ;アルチザ;96%;8900;19.38;583;-2
[コメント]ルネサンス＜2378＞は信用倍率0.29倍と売り長となっている。《FA》
スポンサードリンク