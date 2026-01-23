関連記事
東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ
*15:47JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ
その他製品が上昇率トップ。そのほか医薬品、銀行業、繊維業、非鉄金属なども上昇。一方、鉄鋼が下落率トップ。そのほか海運業、食料品、機械、電力・ガス業なども下落。
1. その他製品 ／ 6,675.45 ／ 2.33
2. 医薬品 ／ 4,018.98 ／ 1.81
3. 銀行業 ／ 586.48 ／ 1.65
4. 繊維業 ／ 928.78 ／ 0.90
5. 非鉄金属 ／ 3,982.85 ／ 0.88
6. サービス業 ／ 3,212.6 ／ 0.82
7. その他金融業 ／ 1,327.57 ／ 0.80
8. 精密機器 ／ 13,398.14 ／ 0.75
9. 証券業 ／ 915.48 ／ 0.75
10. 保険業 ／ 3,141.79 ／ 0.67
11. 情報・通信業 ／ 7,483.15 ／ 0.40
12. 鉱業 ／ 975.06 ／ 0.37
13. 石油・石炭製品 ／ 2,747.59 ／ 0.33
14. ゴム製品 ／ 5,729.96 ／ 0.31
15. 建設業 ／ 2,924.44 ／ 0.31
16. パルプ・紙 ／ 660.94 ／ 0.30
17. 水産・農林業 ／ 743.52 ／ 0.22
18. ガラス・土石製品 ／ 1,999.95 ／ 0.21
19. 化学工業 ／ 2,781.87 ／ 0.19
20. 輸送用機器 ／ 5,458.96 ／ 0.13
21. 小売業 ／ 2,295.52 ／ 0.09
22. 電気機器 ／ 6,733.1 ／ 0.06
23. 陸運業 ／ 2,341.59 ／ -0.06
24. 金属製品 ／ 1,746.62 ／ -0.07
25. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,722.9 ／ -0.12
26. 卸売業 ／ 5,586.03 ／ -0.30
27. 空運業 ／ 243.58 ／ -0.36
28. 不動産業 ／ 2,712.95 ／ -0.37
29. 電力・ガス業 ／ 695.97 ／ -0.39
30. 機械 ／ 4,821.43 ／ -0.43
31. 食料品 ／ 2,519.81 ／ -0.71
32. 海運業 ／ 1,798.46 ／ -0.96
33. 鉄鋼 ／ 850.05 ／ -1.01《CS》
スポンサードリンク