「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比310円高の54050円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル158.39円換算）で、東京エレクトロン＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、信越化学工業＜4063＞などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比310円高の54050円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は306.78ドル高の49384.01ドル、ナスダックは211.20ポイント高の23436.02で取引を終了した。トランプ大統領が対欧州追加関税計画を見送ったことを好感した買いが続き、寄り付き後、上昇。7－9月期の国内総生産（GDP）が2年ぶり最大の成長となるなど、景気見通し改善も支援し、終日堅調に推移し、終了。
22日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円86銭から158円23銭まで下落し、158円39銭で引けた。米・7-9月期国内総生産（GDP）改定値は予想外に上方修正され2年ぶり最大の伸びを記録したものの、グリーンランドを巡り、米国離れの思惑がドル売りにつながった可能性や他通貨買いがドルを押し下げたと見られる。ユーロ・ドルは1.1700ドルから1.1755ドルまで上昇し、1.1750ドルで引けた。米国による対欧州追加関税脅威の後退で、ユーロの買戻しが優勢となった。
NY原油先物3月限は反落（NYMEX原油3月限終値：59.36 ↓1.26）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－1.26ドル（－2.08％）の59.36ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（22日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.73 4349 206 4.9
7
6762 (TTDKY) TDK 12.71 2013 63.5 3.2
6
9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.44 2287 68.5 3.0
9
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.00 20116 486 2.4
8
6146 (DSCSY) ディスコ 44.10 69850 1650 2.4
2
「ADR下落率上位5銘柄」（22日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
7974 (NTDOY) 任天堂 15.81 10017 -268 -2.6
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1703 -111.5 -6.1
4
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.46 8382 -330 -3.7
9
5020 (JXHLY) ENEOS 15.30 1212 -33 -2.6
5
■そのたADR（22日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 227.04 26.78 3596 -
17
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.90 2.41 2835 1
6.5
8035 (TOELY) 東京エレク 135.49 34.39 42921 9
81
6758 (SONY.N) ソニー 22.96 -5.64 3637
37
9432 (NTTYY) NTT 24.79 0.34 157
0.7
8058 (MTSUY) 三菱商事 25.88 2.47 4098
42
6501 (HTHIY) 日立製作所 33.52 2.77 5309
22
9983 (FRCOY) ファーストリテ 38.66 2.57 61234 -2
46
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.73 -36.31 4349 2
06
4063 (SHECY) 信越化学工業 18.02 3.57 5708 1
07
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 13.02 -104.28 1031 -10
14
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.65 3.25 5451 -
17
8031 (MITSY) 三井物産 650.63 133.00 5153
32
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.99 8711 1
80
4568 (DSNKY) 第一三共 20.02 -4.64 3171
43
9433 (KDDIY) KDDI 16.81 -0.29 2663 -
13
7974 (NTDOY) 任天堂 15.81 -5.30 10017 -2
68
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.01 1.74 5862
77
7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.22 1.26 1648 3
4.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.97 -0.90 5693
9
6902 (DNZOY) デンソー 14.07 1.06 2229
4.5
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.46 -0.54 8382 -3
30
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.64 -1.56 2794 -
16
8411 (MFG.N) みずほFG 8.37 1.51 6629 -
54
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.37 -0.31 19593 -
82
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.94 1.44 5049
7
7741 (HOCPY) HOYA 159.43 9.58 25252
57
6503 (MIELY) 三菱電機 63.16 9.38 5002
26
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.58 0.61 3352
13
7751 (CAJPY) キヤノン 29.63 0.69 4693
59
6273 (SMCAY) SMC 19.55 2.20 61930 -6
20
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 15.76 5.31 2495 -4
9.5
6146 (DSCSY) ディスコ 44.10 16.20 69850 16
50
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.07 0.43 2229
3.5
8053 (SSUMY) 住友商事 39.98 9.21 6332
14
6702 (FJTSY) 富士通 27.54 0.92 4362 -
36
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.00 15.40 20116 4
86
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.15 -11.98 3532 -
18
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1.60 1703 -11
1.5
8002 (MARUY) 丸紅 325.42 72.70 5154
6
6723 (RNECY) ルネサス 7.98 2.23 2528
2
6954 (FANUY) ファナック 20.94 5.37 6633 1
10
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.04 3.38 3966
12
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.60 -0.20 1827 -
10
6301 (KMTUY) 小松製作所 35.91 3.28 5688
7
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.16 -0.53 3218 -
14
6594 (NJDCY) 日本電産 3.67 0.62 2325
16
6857 (ATEYY) アドバンテスト 146.30 22.80 23172 1
37
4543 (TRUMY) テルモ 13.75 -1.85 2178
11
8591 (IX.N) オリックス 29.95 3.21 4744
4
（時価総額上位50位、1ドル158.39円換算）《AN》
