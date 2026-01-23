*09:42JST 米国株式市場は続伸、関税戦争懸念が後退

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（22日）

JAN22

Ｏ 53380（ドル建て）

Ｈ 54235

Ｌ 53380

Ｃ 54140 大証比+400（イブニング比+430）

Vol 3813



JAN22

Ｏ 53300（円建て）

Ｈ 54155

Ｌ 53265

Ｃ 54050 大証比+310（イブニング比+340）

Vol 21332

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（22日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.39円換算）で、東京エレクトロン＜8035＞、

ソフトバンクG＜9984＞、信越化学工業＜4063＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 227.04 26.78 3596 -

17

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.90 2.41 2835 1

6.5

8035 (TOELY) 東京エレク 135.49 34.39 42921 9

81

6758 (SONY.N) ソニー 22.96 -5.64 3637

37

9432 (NTTYY) NTT 24.79 0.34 157

0.7

8058 (MTSUY) 三菱商事 25.88 2.47 4098

42

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.52 2.77 5309

22

9983 (FRCOY) ファーストリテ 38.66 2.57 61234 -2

46

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.73 -36.31 4349 2

06

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.02 3.57 5708 1

07

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 13.02 -104.28 1031 -10

14

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.65 3.25 5451 -

17

8031 (MITSY) 三井物産 650.63 133.00 5153

32

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.99 8711 1

80

4568 (DSNKY) 第一三共 20.02 -4.64 3171

43

9433 (KDDIY) KDDI 16.81 -0.29 2663 -

13

7974 (NTDOY) 任天堂 15.81 -5.30 10017 -2

68

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.01 1.74 5862

77

7267 (HMC.N) 本田技研工業 31.22 1.26 1648 3

4.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.97 -0.90 5693

9

6902 (DNZOY) デンソー 14.07 1.06 2229

4.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.46 -0.54 8382 -3

30

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.64 -1.56 2794 -

16

8411 (MFG.N) みずほFG 8.37 1.51 6629 -

54

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.37 -0.31 19593 -

82

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.94 1.44 5049

7

7741 (HOCPY) HOYA 159.43 9.58 25252

57

6503 (MIELY) 三菱電機 63.16 9.38 5002

26

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.58 0.61 3352

13

7751 (CAJPY) キヤノン 29.63 0.69 4693

59

6273 (SMCAY) SMC 19.55 2.20 61930 -6

20

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 15.76 5.31 2495 -4

9.5

6146 (DSCSY) ディスコ 44.10 16.20 69850 16

50

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.07 0.43 2229

3.5

8053 (SSUMY) 住友商事 39.98 9.21 6332

14

6702 (FJTSY) 富士通 27.54 0.92 4362 -

36

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.00 15.40 20116 4

86

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.15 -11.98 3532 -

18

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1.60 1703 -11

1.5

8002 (MARUY) 丸紅 325.42 72.70 5154

6

6723 (RNECY) ルネサス 7.98 2.23 2528

2

6954 (FANUY) ファナック 20.94 5.37 6633 1

10

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.04 3.38 3966

12

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.60 -0.20 1827 -

10

6301 (KMTUY) 小松製作所 35.91 3.28 5688

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.16 -0.53 3218 -

14

6594 (NJDCY) 日本電産 3.67 0.62 2325

16

6857 (ATEYY) アドバンテスト 146.30 22.80 23172 1

37

4543 (TRUMY) テルモ 13.75 -1.85 2178

11

8591 (IX.N) オリックス 29.95 3.21 4744

4

（時価総額上位50位、1ドル158.39円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（22日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.73 4349 206 4.9

7

6762 (TTDKY) TDK 12.71 2013 63.5 3.2

6

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.44 2287 68.5 3.0

9

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.00 20116 486 2.4

8

6146 (DSCSY) ディスコ 44.10 69850 1650 2.4

2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（22日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7974 (NTDOY) 任天堂 15.81 10017 -268 -2.6

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1703 -111.5 -6.1

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.46 8382 -330 -3.7

9

5020 (JXHLY) ENEOS 15.30 1212 -33 -2.6

5



「米国株式市場概況」（22日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49384.01 前日比：306.78

始値：49201.81 高値：49607.29 安値：49201.81

年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23436.02 前日比：211.19

始値：23440.71 高値：23503.16 安値：23335.15

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6913.35 前日比：37.73

始値：6914.44 高値：6934.75 安値：6893.62

年初来高値：6977.27 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.839％ 米10年国債 4.248％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は306.78ドル高の49384.01ドル、ナスダックは211.2

0ポイント高の23436.02で取引を終了した。

トランプ大統領が対欧州追加関税計画を見送ったことを好感した買いが続き、寄り

付き後、上昇。7－9月期の国内総生産（GDP）が2年ぶり最大の成長となるなど、景

気見通し改善も支援し、終日堅調に推移し、終了。セクター別では自動車・自動車

部品が上昇した一方、食・生活必需品小売が下落した。

電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はマスク最高経営責任者（CEO）がテキサス

州、オースチンでセーフティーモニターなしの完全自動運転タクシーのサービス開

始を発表し、上昇。ソーシャルメディア、フェイスブック（FB）を運営するメタ・

プラットフォームズ（META）はアナリストが投資判断を引き上げ上昇。ソフトウエ

アメーカーのオートデスク（ADSK）は全従業員の7％削減を含む事業再編計画が好感

され、上昇した。

航空機エンジンメーカーのゼネラル・エレクトリック（GE）は第4四半期決算で、受

注が増加し調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、通期の見通しが想定通りに

とどまり、投資家の期待に満たず売られた。ヘルスケア製品メーカーのアボットラ

ボラトリーズ（ABT）は第4四半期決算で値上げが響き売上高が減少、見通しも予想

を下回り、下落した。

半導体のインテル（INTC）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調整後の1株当た

り利益が予想を上回ったが、第1四半期の売上高見通しが予想に満たず、時間外取引

で売られている。



