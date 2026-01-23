*08:54JST 1/23

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（53688.89、+914.25）

・NYダウは上昇（49384.01、+306.78）

・ナスダック総合指数は上昇（23436.02、+211.20）

・SOX指数は上昇（8055.17、+13.10）

・シカゴ日経225先物は上昇（54050、+310）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米長期金利は上昇

・米原油先物相場は下落（59.36、-1.26）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月消費者物価コア指数(12月)

・1月製造業PMI

・1月サービス業PMI

・1月総合PMI

・12月全国百貨店売上高

・12月東京地区百貨店売上高

・植田日銀総裁が会見

・日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表

・通常国会召集

・1月米国製造業PMI速報値

・1月米国サービス業PMI速報値

・1月米国総合PMI速報値

・1月米国ミシガン大学消費者マインド指数

・1月ユーロ圏製造業PMI

・1月ユーロ圏サービス業PMI

・1月ユーロ圏総合PMI

・12月英国小売売上高

・1月英国製造業PMI

・1月英国サービス業PMI

・1月英国総合PMI

・11月カナダ小売売上高

・1月インド製造業PMI速報

・1月インドサービス業PMI速報

・1月インド総合PMI速報

・インド外貨準備高(先週)

・1月ドイツ製造業PMI

・1月ドイツサービス業PMI

・1月ドイツ総合PMI

・10-12月期ニュージーランド消費者物価指数

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・ラガルドECB総裁とゲオルギエワIMF専務理事がダボス会議でパネル討論会に参加《YY》