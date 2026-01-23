*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 レントラックス、ミナトHD、ケミプロ化成など

銘柄名<コード22日終値⇒前日比

古野電気＜6814＞ 7370 -430

レアアース関連の一角には手仕舞い売りが優勢。

ダブル・スコープ＜6619＞ 166 -4

第12回新株予約権の発行を発表。

住友金属鉱山＜5713＞ 8180 -200

トランプ大統領が欧州8カ国への追加関税取りやめと表明。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 4775 -415

急騰してきたレアアース関連には見切り売りが優勢。

GMOインターネット＜4784＞ 818 -35

先月後半にかけてのリバウンド後はじり安続く。

IHI＜7013＞ 3541 -126

22日は防衛関連の一角がさえない展開に。

三井E＆S＜7003＞ 6379 -163

防衛・造船関連からは22日資金流出の流れに。

JX金属＜5016＞ 2577.5 -75.5

高値圏で利食い売り圧力が強まる形。

SHIFT＜3697＞ 802.8 -26.1

ジェフリーズ証券やSBI証券が目標株価引き下げ。

ケミプロ化成＜4960＞ 532 +80

ペロブスカイト太陽電池関連として上値追いが続く。

G3HD＜3647＞ 126 +9

系統用蓄電池事業部門を新設と発表。

フジプレアム＜4237＞ 434 +80

ペロブスカイト太陽電池関連の出遅れとして物色向かう。

倉元製作所＜5216＞ 158 +14

フジプレアム同様にペロブスカイト太陽電池関連として物色。

日本精密＜7771＞ 302 +46

スピード調整一巡感から押し目買いも。

ミナトHD＜6862＞ 1855 +166

メモリー関連株として上値追い強める展開に。

有機合成薬品工業＜4531＞ 475 -88

値頃感強く短期資金の押し目買いも。

大黒屋＜6993＞ 128 -37

12月高値更新後は達成感。

ヘリオス＜4593＞ 381 +14

アルフレッサと体性幹細胞培養上清液の取引で基本合意。

PRISMBio＜206A＞ 184 -7

エーザイ＜4523＞と共同創出したE7386に関する学術論文が

欧州医学誌に公開。上昇して始まるが買い続かず失速。

アライドアーキ<6081> 318 -27

イオレ会長の吉田氏ら4人招聘で21日ストップ高。22日は売り買い交錯。

レントラックス<6045> 1910 +211

貴金属事業の井嶋金銀工業を子会社化。

トラースOP<6696> 336 -44

21日急騰の反動安。

クオリプス<4894> 7570 +250

所属研究者による心筋再生研究に関する論文が科学誌サイエンスに掲載。

Nature Cardiovascular Researchで重要論文として評価。

豆蔵<202A> 4070 -25

非公開化目指すとの一部報道手掛かりに21日急伸。22日は売り優勢。

ソフトフロン<2321> 214 +1

米GMIクラウドの日本法人と販売代理店契約。上値は重い。

グリーンモンスター<157A> 1243 -23

21日上伸したが長い上ひげとなり利益確定売り誘う。

令和AH<296A> 751 +18

第3四半期累計の営業利益が26.3％増。

発行済株式数の1.32％の自社株消却も発表。《CS》