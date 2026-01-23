*05:00JST 1月22日のNY為替概況

22日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円86銭から158円18銭まで下落し、引けた。

米・7-9月期国内総生産（GDP）改定値は予想外に上方修正され2年ぶり最大の伸びを記録したものの、グリーンランドを巡り、米国離れの思惑がドル売りにつながった可能性や他通貨買いがドルを押し下げたと見られる。

ユーロ・ドルは1.1700ドルから1.1751ドルまで上昇し、引けた。

米国による関税脅威の後退で、ユーロの買戻しが優勢となった。

ユーロ・円は186円02銭へ上昇後、185円71銭まで反落。

ポンド・ドルは1.3407ドルから、1.3502ドルまで上昇した。

ドル・スイスは0.7932フランから0.7894フランまで下落した。



[経済指標]

・米・7-9月期国内総生産（GDP）改定値:＋4.4％（予想4.3％ 速報値4.3％）

・米・7-9月期個人消費改定値:＋3.5％（予想＋3.5％ 速報値＋3.5％）

・米・先週分新規失業保険申請件数（1/17）：＋20万件（予想：20.9万件、前回：19.9万件←19.8万件）

・米・先週分新規失業保険継続受給者数（1/10）：184.9万件（予想：189万件、前回：187.5万件←188.4万件）

・米・11月PCEコア価格指数：前月比＋0.2％、前年比＋2.8％（予想：前月比＋0.2％、前年比＋2.8％）

・米・11月PCE価格指数：前月比＋0.2％、前年比＋2.8％（予想：前月比＋0.2％、前年比＋2.8％）

・米・11月個人所得：前月比＋0.3％（予想＋0.4％）

・米・11月個人消費支出：前月比+0.5％（予想＋0.5％）

・ユーロ圏・1月消費者信頼感指数速報値：－12.4（予想：-13、12月：－13.2←-13.1）《KY》