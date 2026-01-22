*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ソフト99、ロームなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月22日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4464＞ ソフト99 353000 54991.2 352.08% 0.0276%

＜4584＞ キッズバイオ 21069100 239098.62 331.28% 0.125%

＜180A＞ GX超長米 1246690 92338.131 250.03% 0.0057%

＜5216＞ 倉元 14141900 212617.96 249.78% 0.0694%

＜7602＞ レダックス 708000 15986.74 241.78% 0.1165%

＜7940＞ ウェーブロック 274500 39876.82 241.48% 0.0343%

＜168A＞ イタミアート 997500 200560.32 238.83% 0.0288%

＜2175＞ SMS 1985500 446943.08 216.43% 0.1846%

＜6862＞ ミナトHD 647500 225046.76 192.01% 0.1178%

＜8624＞ いちよし 601100 151191.76 178.87% 0.109%

＜6338＞ タカトリ 172500 56467.62 159.26% 0.1064%

＜6963＞ ローム 8620000 6604172.5 142.14% 0.0754%

＜2281＞ プリマハム 403800 290318.72 141.41% -0.0194%

＜2038＞ ドバイブル 334443 228477.15 125.07% 0.041%

＜2323＞ fonfun 89100 36856.64 120.69% 0.0664%

＜5332＞ TOTO 2603600 4020213.86 116% 0.0953%

＜6276＞ シリウスV 353900 39587.38 115.87% -0.101%

＜213A＞ 上日経半 1051290 83877.178 113.61% 0.0754%

＜6961＞ エンプラス 234100 718470.6 110.47% 0.0899%

＜1369＞ One225 15209 297591.098 108.71% 0.0228%

<7779> サイバダイン 10261700 966536.3 104.89% 0.1639%

<6890> フェローテック 1399400 3038645 103.44% 0.097%

<1948> 弘電社 216400 475706.6 102% 0.0107%

<7520> エコス 68800 77180.5 101.42% 0.0097%

<6731> ピクセラ 7371400 160388.18 100.4% 0.02%

<4626> 太陽HD 534600 1044059.96 96.2% 0.0556%

<2251> JGBダブル 303500 88567.558 93.47% -0.0018%

<6245> ヒラノテク 105100 81962.52 93.4% 0.0402%

<2243> GX半導 451729 488693.854 92.7% 0.0331%

<200A> NF日経半 512577 717458.206 91.6% 0.0622%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》