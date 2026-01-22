ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～ソフト99、ロームなどがランクイン

2026年1月22日 14:51

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ソフト99、ロームなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月22日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4464＞ ソフト99　　　　 353000 　54991.2　 352.08% 0.0276%
＜4584＞ キッズバイオ　　　　21069100 　239098.62　 331.28% 0.125%
＜180A＞ GX超長米　　　　　1246690 　92338.131　 250.03% 0.0057%
＜5216＞ 倉元　　　　　　　　14141900 　212617.96　 249.78% 0.0694%
＜7602＞ レダックス　　　　　708000 　15986.74　 241.78% 0.1165%
＜7940＞ ウェーブロック　　　274500 　39876.82　 241.48% 0.0343%
＜168A＞ イタミアート　　　　997500 　200560.32　 238.83% 0.0288%
＜2175＞ SMS　　　　　　　1985500 　446943.08　 216.43% 0.1846%
＜6862＞ ミナトHD　　　　　647500 　225046.76　 192.01% 0.1178%
＜8624＞ いちよし　　　　　　601100 　151191.76　 178.87% 0.109%
＜6338＞ タカトリ　　　　　　172500 　56467.62　 159.26% 0.1064%
＜6963＞ ローム　　　　　　　8620000 　6604172.5　 142.14% 0.0754%
＜2281＞ プリマハム　　　　　403800 　290318.72　 141.41% -0.0194%
＜2038＞ ドバイブル　　　　　334443 　228477.15　 125.07% 0.041%
＜2323＞ fonfun　　　　89100 　36856.64　 120.69% 0.0664%
＜5332＞ TOTO　　　　　　2603600 　4020213.86　 116% 0.0953%
＜6276＞ シリウスV　　　　　353900 　39587.38　 115.87% -0.101%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　1051290 　83877.178　 113.61% 0.0754%
＜6961＞ エンプラス　　　　　234100 　718470.6　 110.47% 0.0899%
＜1369＞ One225　　　　15209 　297591.098　 108.71% 0.0228%
<7779> サイバダイン　　　　10261700 　966536.3　 104.89% 0.1639%
<6890> フェローテック　　　1399400 　3038645　 103.44% 0.097%
<1948> 弘電社　　　　　　　216400 　475706.6　 102% 0.0107%
<7520> エコス　　　　　　　68800 　77180.5　 101.42% 0.0097%
<6731> ピクセラ　　　　　　7371400 　160388.18　 100.4% 0.02%
<4626> 太陽HD　　　　　　534600 　1044059.96　 96.2% 0.0556%
<2251> JGBダブル　　　　303500 　88567.558　 93.47% -0.0018%
<6245> ヒラノテク　　　　　105100 　81962.52　 93.4% 0.0402%
<2243> GX半導　　　　　　451729 　488693.854　 92.7% 0.0331%
<200A> NF日経半　　　　　512577 　717458.206　 91.6% 0.0622%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事