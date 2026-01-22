*14:04JST マクセル---ER電池サイズ互換の全固体電池モジュールを開発

マクセル＜6810＞は20日、塩化チオニルリチウム電池(ER電池)と同等のサイズと出力電圧を持つ全固体電池モジュールを開発したと発表した。

ER電池は、産業機器のバックアップ電源やスマートメーター、IoTセンサーなどに広く使用されているが、使い切りであるため定期的な交換作業と使用済み電池の廃棄が課題となっている。

今回開発されたモジュールは、直径17.9mm・高さ50mmの汎用的なER電池サイズの筐体に、量産品の全固体電池「PSB401010H」を8個搭載し、容量は35mAhを確保。さらに、電池電圧を3.6Vに変換して出力する回路を内蔵しているため、既存のER電池利用者がそのまま置き換えられる互換性を有している。充電に関しては、5Vでの充電に対応している。

このモジュールのバックアップ電源などへの採用により、電池交換の頻度が低減し、メンテナンス工数の削減や長期間の稼働による生産性向上が期待される。さらに、廃棄電池の削減を通じて環境負荷の軽減にもつながる。

なお、2026年1月21日から23日にかけて東京ビッグサイトで開催されている「AUTOMOTIVE WORLD 2026」にて本モジュールの出展とデモンストレーションを実施中。《NH》