*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～SMS、ソフト99などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月22日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4464＞ ソフト99 218000 54991.2 326.76% 0.0276%
＜4584＞ キッズバイオ 12358900 239098.62 294.68% 0.0806%
＜180A＞ GX超長米 1225850 92338.131 248.26% 0.0036%
＜168A＞ イタミアート 732500 200560.32 204.65% 0.1135%
＜7602＞ レダックス 333500 15986.74 150.47% 0.0552%
＜2175＞ SMS 1143300 446943.08 148.93% 0.1643%
＜5216＞ 倉元 5478300 212617.96 137.51% 0.2569%
＜1369＞ One225 13002 297591.098 89.83% 0.0121%
＜2323＞ fonfun 65200 36856.64 83.44% 0.0623%
＜6963＞ ローム 4604500 6604172.5 66.29% 0.0713%
＜6731＞ ピクセラ 5411200 160388.18 66.1% 0.04%
＜2243＞ GX半導 341259 488693.854 60.61% 0.0297%
＜7520＞ エコス 47200 77180.5 58.4% 0.0016%
＜5332＞ TOTO 1567600 4020213.86 56.65% 0.0925%
＜200A＞ NF日経半 376728 717458.206 56.38% 0.0418%
＜6862＞ ミナトHD 213900 225046.76 54.69% 0.0615%
＜213A＞ 上日経半 606840 83877.178 49.61% 0.0459%
＜7246＞ プレス工 422800 215053.82 47.98% 0.04%
＜2624＞ iF225年4 40597 144386.409 44.25% 0.0069%
＜2249＞ iF500Wベ 7500 57164.197 41.93% -0.0214%
<2760> 東エレデバ 172500 436919.2 36.69% 0.0547%
<5139> オープンワーク 59700 44763.32 34.49% 0.0174%
<6986> 双葉電 321800 155938.66 31.18% 0.046%
<5269> 日本コン 244800 79461.9 29.33% 0.0477%
<6046> リンクバル 114200 10866.72 27.37% -0.0142%
<2038> ドバイブル 139764 228477.15 27% 0.0316%
<7814> 日本創発 65000 42981 24.62% 0.0013%
<8142> トーホー 394000 1142176.7 23.78% -0.0012%
<1948> 弘電社 105200 475706.6 23.35% 0.0705%
<2667> イメージワン 5713800 1133157.9 22.48% -0.0823%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
