出来高変化率ランキング（10時台）～SMS、ソフト99などがランクイン

2026年1月22日 10:41

記事提供元：フィスコ

*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～SMS、ソフト99などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月22日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4464＞ ソフト99　　　　 218000 　54991.2　 326.76% 0.0276%
＜4584＞ キッズバイオ　　　　12358900 　239098.62　 294.68% 0.0806%
＜180A＞ GX超長米　　　　　1225850 　92338.131　 248.26% 0.0036%
＜168A＞ イタミアート　　　　732500 　200560.32　 204.65% 0.1135%
＜7602＞ レダックス　　　　　333500 　15986.74　 150.47% 0.0552%
＜2175＞ SMS　　　　　　　1143300 　446943.08　 148.93% 0.1643%
＜5216＞ 倉元　　　　　　　　5478300 　212617.96　 137.51% 0.2569%
＜1369＞ One225　　　　13002 　297591.098　 89.83% 0.0121%
＜2323＞ fonfun　　　　65200 　36856.64　 83.44% 0.0623%
＜6963＞ ローム　　　　　　　4604500 　6604172.5　 66.29% 0.0713%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　　5411200 　160388.18　 66.1% 0.04%
＜2243＞ GX半導　　　　　　341259 　488693.854　 60.61% 0.0297%
＜7520＞ エコス　　　　　　　47200 　77180.5　 58.4% 0.0016%
＜5332＞ TOTO　　　　　　1567600 　4020213.86　 56.65% 0.0925%
＜200A＞ NF日経半　　　　　376728 　717458.206　 56.38% 0.0418%
＜6862＞ ミナトHD　　　　　213900 　225046.76　 54.69% 0.0615%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　606840 　83877.178　 49.61% 0.0459%
＜7246＞ プレス工　　　　　　422800 　215053.82　 47.98% 0.04%
＜2624＞ iF225年4　　　40597 　144386.409　 44.25% 0.0069%
＜2249＞ iF500Wベ　　　7500 　57164.197　 41.93% -0.0214%
<2760> 東エレデバ　　　　　172500 　436919.2　 36.69% 0.0547%
<5139> オープンワーク　　　59700 　44763.32　 34.49% 0.0174%
<6986> 双葉電　　　　　　　321800 　155938.66　 31.18% 0.046%
<5269> 日本コン　　　　　　244800 　79461.9　 29.33% 0.0477%
<6046> リンクバル　　　　　114200 　10866.72　 27.37% -0.0142%
<2038> ドバイブル　　　　　139764 　228477.15　 27% 0.0316%
<7814> 日本創発　　　　　　65000 　42981　 24.62% 0.0013%
<8142> トーホー　　　　　　394000 　1142176.7　 23.78% -0.0012%
<1948> 弘電社　　　　　　　105200 　475706.6　 23.35% 0.0705%
<2667> イメージワン　　　　5713800 　1133157.9　 22.48% -0.0823%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

