今日の注目スケジュール：米個人消費支出(PCE)価格コア指数、米GDP改定値、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など

2026年1月22日 06:30

記事提供元：フィスコ

＜国内＞
＜国内＞
08:50　貿易収支(12月)　3648億円　3223億円
08:50　輸出(12月)　6.0％　6.1％
08:50　輸入(12月)　3.5％　1.3％
08:50　対外・対内証券投資(先週)


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(10-12月)　　1.8％
09:30　豪・失業率(12月)　4.3％　4.3％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　36.50％　38.00％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　19.8万件
22:30　米・個人所得(11月)　0.4％
22:30　米・個人消費支出(11月)　0.5％
22:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(11月)　2.8％
22:30　米・GDP改定値(7-9月)　4.3％　4.3％
24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月)　　-13.1


欧・ECB議事要旨(12月会合)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

