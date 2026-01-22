*06:30JST 今日の注目スケジュール：米個人消費支出(PCE)価格コア指数、米GDP改定値、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など

＜国内＞

08:50 貿易収支(12月) 3648億円 3223億円

08:50 輸出(12月) 6.0％ 6.1％

08:50 輸入(12月) 3.5％ 1.3％

08:50 対外・対内証券投資(先週)



日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)



＜海外＞

08:00 韓・GDP(10-12月) 1.8％

09:30 豪・失業率(12月) 4.3％ 4.3％

20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 36.50％ 38.00％

22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 19.8万件

22:30 米・個人所得(11月) 0.4％

22:30 米・個人消費支出(11月) 0.5％

22:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(11月) 2.8％

22:30 米・GDP改定値(7-9月) 4.3％ 4.3％

24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(1月) -13.1



欧・ECB議事要旨(12月会合)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》