株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（7）

続いて、2026年2月期の連結業績予想についてご説明いたします。

2025年12月18日に公表したとおり、連結業績予想を修正しております。

修正後の連結業績予想は、

売上高134億5,000万円、

営業利益18億3,000万円、

経常利益18億1,500万円、

当期純利益12億2000万円としております。

セグメント別では、

コンベヤ事業が売上高99億7,700万円、セグメント利益23億7,900万円、

環境プラント事業が売上高21億9,000万円、セグメント利益2億6,900万円、

ロボットSI事業が売上高14億4,600万円、セグメント利益9,400万円へと修正しております。

また、連結業績予想の修正を踏まえ、当社の配当方針に基づき、期末配当を1株当たり14円から15円へ修正し、年間配当は29円を予定しております。なお、中間配当につきましても13円から14円へ修正しており、これらを合わせ、期初計画から年間で2円の増配となる見込みです。

私からのご説明は以上となります。

ご清聴いただき、誠にありがとうございました。《HM》