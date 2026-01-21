*17:06JST 株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（4）

株式会社JRC＜6224＞：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（3）の続き

四半期会計期間の連結業績につきましては、高橋汽罐工業と向井化工機の完成工事が第1四半期に集中していたことと、高橋汽罐工業の第1四半期の計画外工事の計上と、第2四半期完成予定の工事の前倒しなどが重ななったことで、前年同期比で減益となった第2四半期に対し、第3四半期は前年同期比で13.4％の増益となりました。

なお、第4四半期の売上高は過去最高の水準を見込んでおります。

以上の結果、2026年2月期第3四半期の連結業績は、

売上高97億900万円（前年同期比22.6％増加）、

営業利益13億1,200万円（同29.8％増加）、

経常利益12億6,300万円（同22.4％増加）、

当期純利益8億9,900万円（同20.6％増加）となりました。

次に、セグメント別業績についてご説明いたします。

コンベヤ事業の第3四半期業績のハイライトとしては、コンベヤ部品について、酷暑による営業活動の影響をうけたものの、全体としては計画通りに推移いたしました。高橋汽罐工業につきましては、完成工事の有無により四半期ごとの業績に山谷が生じましたが、累計期間の業績としましては好調に推移しております。

その結果、コンベヤ事業の売上高は前年同期比19.9％増加の70億5,500万円、セグメント利益は同40.8％増加の17億4,200万円となりました。

四半期会計期間の業績につきましては、コンベヤ部品においてソリューション・リプレイスが堅調に推移する中、大型の新設案件を複数獲得したことにより、売上高は前年同期比22.9％増加の23億9,200万円、セグメント利益は同42.7％増加の5億4,100万円となりました。

第3四半期の受注状況については、コンベヤ部品事業及び高橋汽罐工業ともに好調に推移しており、受注高、受注残高ともに過去最高水準となりました。特に受注高は、30億円規模まで拡大いたしました。

株式会社JRC：2026年2月期第3四半期決算説明会文字起こし（5）に続く《HM》