ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は5日続落、ファーストリテやリクルートHDが2銘柄で約99円分押し下げ

2026年1月21日 16:54

印刷

記事提供元：フィスコ

*16:54JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は5日続落、ファーストリテやリクルートHDが2銘柄で約99円分押し下げ
21日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり53銘柄、値下がり169銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日20日の米国株式市場は大幅続落。トランプ大統領がグリーンランドを巡り追加関税を課す可能性を警告するなど欧州との関係悪化が警戒されたほか、世界的な長期金利上昇を警戒する動きとなった。終日戻りなく続落し、終盤にかけて下げ幅を一段と拡大した。米株市場を横目に、本日の日経平均は5日続落して取引を開始した。その後はじりじりと下げ幅を縮小する動きを見せたが、プラス圏に浮上できず取引を終了した。昨日の米株式市場で主要指数が大幅安となったことに加え、国内や米国の長期金利が上昇していることが投資家心理を慎重にさせた。さらに、今後、国内外で25年10-12月期決算発表が本格化することから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、日経平均は昨日までの4日続落で大きく下落しており、押し目待ちの買いも入りやすかった。衆院解散・総選挙を控え、政策推進に対する期待感が引き続き買い意欲を刺激した可能性もある。

大引けの日経平均は前営業日比216.46円安の52774.64円となった。東証プライム市場の売買高は22億8410万株、売買代金は6兆6816億円だった。業種別では、銀行業、保険業、サービス業などが下落した一方で、非鉄金属、石油・石炭製品、電気・ガス業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は20.6％、対して値下がり銘柄は75.8％となっている。

値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約67円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、コナミG＜9766＞、ベイカレント＜6532＞、KDDI＜9433＞、ディスコ＜6146＞、信越化＜4063＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約76円押し上げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、イビデン＜4062＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、荏原製＜6361＞、レーザーテック＜6920＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　52774.64(-216.46)

値上がり銘柄数 53(寄与度+225.32)
値下がり銘柄数 169(寄与度-441.78)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 21770　 285　 76.21
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 17930　 1050　 35.10
＜4062＞　イビデン　　　　　　　8317　 385　 25.74
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 3875　 24　 19.25
＜8035＞　東エレク　　　　　　 41210　 130　 13.04
＜6361＞　荏原製作所　　　　　　5052　 298　 9.96
＜6920＞　レーザーテック　　　 36600　 570　 7.62
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8315　 72　 7.22
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　　8380　 298　 4.98
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2708　 40　 3.34
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6690　 93　 3.11
＜5801＞　古河電気工業　　　　 12075　 875　 2.92
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3552　 11　 1.84
<6723>　ルネサスエレクトロニ　2406　 50　 1.67
<7013>　IHI　　　　　　　　3667　 48　 1.12
<5714>　DOWA　　　　　　　9085　 158　 1.06
<1721>　コムシスHD　　　　　 4946　 26　 0.87
<1812>　鹿島建設　　　　　　　6639　 51　 0.85
<6770>　アルプスアルパイン　1974.5　 23.5　 0.79
<7012>　川崎重工業　　　　　 14400　 225　 0.75

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 62170　 -840　-67.39
＜6098＞　リクルートHD　　　　 8453　 -320　-32.09
＜9766＞　コナミG　　　　　　　20755　 -705　-23.57
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6246　 -444　-14.84
＜9433＞　KDDI　　　　　　2669.5　 -30.5　-12.23
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 58570　 -1430　 -9.56
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5489　 -56　 -9.36
<7974>　任天堂　　　　　　　 10180　 -265　 -8.86
<3382>　7＆iHD　　　　　　 2261.5　 -83.5　 -8.37
<8766>　東京海上HD　　　　　 5819　 -165　 -8.27
<4901>　富士フイルム　　　　　3242　 -72　 -7.22
<7453>　良品計画　　　　　　　3134　 -96　 -6.42
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3701　 -35　 -5.85
<6988>　日東電工　　　　　　　3610　 -34　 -5.68
<7733>　オリンパス　　　　　　1879　 -36.5　 -4.88
<8001>　伊藤忠商事　　　　　2049.5　 -29　 -4.85
<8267>　イオン　　　　　　　　2342　 -47.5　 -4.76
<8830>　住友不動産　　　　　　4104　 -71　 -4.75
<8058>　三菱商事　　　　　　　4046　 -44　 -4.41
<6273>　SMC　　　　　　　 63500　 -1300　 -4.35《CS》

関連記事