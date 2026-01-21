関連記事
東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ
銀行業が下落率トップ。そのほか保険業、サービス業、証券業、その他 金融業なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品 、電力・ガス業、鉱業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 3,960.73 ／ 2.85
2. 石油・石炭製品 ／ 2,693.14 ／ 1.29
3. 電力・ガス業 ／ 692.09 ／ 0.85
4. 鉱業 ／ 962.53 ／ 0.47
5. ガラス・土石製品 ／ 1,940.31 ／ -0.01
6. 建設業 ／ 2,918.47 ／ -0.08
7. 輸送用機器 ／ 5,413.19 ／ -0.08
8. 電気機器 ／ 6,642.9 ／ -0.12
9. ゴム製品 ／ 5,634.3 ／ -0.32
10. 繊維業 ／ 906.82 ／ -0.34
11. 機械 ／ 4,802.83 ／ -0.43
12. 鉄鋼 ／ 844.5 ／ -0.49
13. 精密機器 ／ 13,142.86 ／ -0.53
14. 化学工業 ／ 2,732.34 ／ -0.66
15. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,673.71 ／ -0.69
16. 医薬品 ／ 3,911.22 ／ -0.71
17. 水産・農林業 ／ 743.59 ／ -0.77
18. 卸売業 ／ 5,565.58 ／ -0.79
19. 海運業 ／ 1,808.81 ／ -0.81
20. 情報・通信業 ／ 7,289.11 ／ -0.85
21. 陸運業 ／ 2,341.34 ／ -0.94
22. 金属製品 ／ 1,717.44 ／ -0.96
23. パルプ・紙 ／ 651.16 ／ -1.21
24. 不動産業 ／ 2,687.15 ／ -1.48
25. 食料品 ／ 2,544.77 ／ -1.48
26. 空運業 ／ 243.46 ／ -1.52
27. その他製品 ／ 6,554.34 ／ -1.75
28. 小売業 ／ 2,332.11 ／ -1.76
29. その他金融業 ／ 1,314.29 ／ -1.81
30. 証券業 ／ 897.61 ／ -2.53
31. サービス業 ／ 3,180.91 ／ -2.55
32. 保険業 ／ 3,133.45 ／ -3.04
33. 銀行業 ／ 574.45 ／ -3.22《CS》
