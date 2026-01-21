関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～ミツバ、豆蔵などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月21日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2634＞ NFSP500ヘ 401278 86877.803 326.37% -0.0051%
＜7280＞ ミツバ 35706500 2729630.06 320.61% -0.0228%
＜1591＞ NFJPX400 10930 29728.57 280.56% -0.0109%
＜2437＞ シンワワイズ 1434700 62226.52 263.52% 0.1811%
＜5131＞ リンカーズ 6679600 113014.54 255.37% -0.101%
＜3727＞ APLIX 7462200 183087.74 230.23% 0.0469%
＜1473＞ Oneトピクス 54660 23502.47 227.32% -0.0086%
＜7050＞ フロンティアI 39100 18917.76 224.31% 0.0472%
＜202A＞ 豆蔵 1675300 1008421.2 221.07% 0.1619%
＜2134＞ キタハマキャピ 36414100 193823.1 220.35% 0.1764%
＜1595＞ NZAMJリート 83030 40634.159 205.65% -0.0187%
＜3323＞ レカム 33136000 602705 181.74% 0.0095%
＜4593＞ ヘリオス 15811400 1151618.54 176.61% 0.1027%
＜7105＞ 三菱ロジ 428100 158428.44 158.86% -0.0058%
＜2569＞ 上場NSQヘ 175525 171073.799 158.35% -0.0034%
＜168A＞ イタミアート 303400 138658.66 153.54% 0.0481%
＜1660＞ MXS高利J 13287 39326.443 153.3% -0.0193%
＜1698＞ 上場配当 39785 47375.908 148.29% -0.0197%
＜354A＞ iF高配50 77718 79401.817 140.9% -0.0155%
＜1577＞ NF高配70 21858 266767.12 138.86% -0.0124%
<1308> 上場TPX 810141 902810.361 126.05% -0.0122%
<1398> SMDAMJリ 3380660 2303127.373 122.79% -0.0185%
<9284> カナディアン 1430 45791.46 121.99% -0.0131%
<4100> 戸田工 825800 477108.74 121.01% -0.0786%
<2557> SMDAMトピ 53650 51414.914 119.32% -0.0119%
<1328> NF金価格 224555 1477142.428 115.02% 0.0295%
<5599> S＆J 81300 58323.6 114.87% 0.0587%
<2667> イメージワン 2689700 243319.56 112.07% 0.1343%
<7384> プロクレアHD 246200 222186.44 110.91% 0.0355%
<1343> NFJ－REIT 1618040 1305461.272 108.21% -0.019%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
