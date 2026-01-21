ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～ミツバ、豆蔵などがランクイン

2026年1月21日 15:00

記事提供元：フィスコ

*15:00JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ミツバ、豆蔵などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月21日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2634＞ NFSP500ヘ　 401278 　86877.803　 326.37% -0.0051%
＜7280＞ ミツバ　　　　　　　35706500 　2729630.06　 320.61% -0.0228%
＜1591＞ NFJPX400　　10930 　29728.57　 280.56% -0.0109%
＜2437＞ シンワワイズ　　　　1434700 　62226.52　 263.52% 0.1811%
＜5131＞ リンカーズ　　　　　6679600 　113014.54　 255.37% -0.101%
＜3727＞ APLIX　　　　　7462200 　183087.74　 230.23% 0.0469%
＜1473＞ Oneトピクス　　　54660 　23502.47　 227.32% -0.0086%
＜7050＞ フロンティアI　　　39100 　18917.76　 224.31% 0.0472%
＜202A＞ 豆蔵　　　　　　　　1675300 　1008421.2　 221.07% 0.1619%
＜2134＞ キタハマキャピ　　　36414100 　193823.1　 220.35% 0.1764%
＜1595＞ NZAMJリート　　83030 　40634.159　 205.65% -0.0187%
＜3323＞ レカム　　　　　　　33136000 　602705　 181.74% 0.0095%
＜4593＞ ヘリオス　　　　　　15811400 　1151618.54　 176.61% 0.1027%
＜7105＞ 三菱ロジ　　　　　　428100 　158428.44　 158.86% -0.0058%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　175525 　171073.799　 158.35% -0.0034%
＜168A＞ イタミアート　　　　303400 　138658.66　 153.54% 0.0481%
＜1660＞ MXS高利J　　　　13287 　39326.443　 153.3% -0.0193%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　39785 　47375.908　 148.29% -0.0197%
＜354A＞ iF高配50　　　　77718 　79401.817　 140.9% -0.0155%
＜1577＞ NF高配70　　　　21858 　266767.12　 138.86% -0.0124%
<1308> 上場TPX　　　　　810141 　902810.361　 126.05% -0.0122%
<1398> SMDAMJリ　　　3380660 　2303127.373　 122.79% -0.0185%
<9284> カナディアン　　　　1430 　45791.46　 121.99% -0.0131%
<4100> 戸田工　　　　　　　825800 　477108.74　 121.01% -0.0786%
<2557> SMDAMトピ　　　53650 　51414.914　 119.32% -0.0119%
<1328> NF金価格　　　　　224555 　1477142.428　 115.02% 0.0295%
<5599> S＆J　　　　　　　81300 　58323.6　 114.87% 0.0587%
<2667> イメージワン　　　　2689700 　243319.56　 112.07% 0.1343%
<7384> プロクレアHD　　　246200 　222186.44　 110.91% 0.0355%
<1343> NFJ－REIT　　1618040 　1305461.272　 108.21% -0.019%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

