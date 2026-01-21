*14:20JST 出来高変化率ランキング（13時台）～レカム、戸田工などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月21日 13:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2634＞ NFSP500ヘ 384457 86877.803 323.64% -0.0055%

＜7280＞ ミツバ 26260600 2729630.06 299.10% 0.0228%

＜1591＞ NFJPX400 10137 29728.57 273.60% -0.0116%

＜5131＞ リンカーズ 6407100 113014.54 251.63% -0.0904%

＜2437＞ シンワワイズ 1140500 62226.52 238.99% 0.1529%

＜3727＞ APLIX 7279200 183087.74 227.59% 0.0563%

＜202A＞ 豆蔵 1551700 1008421.2 211.95% 0.1647%

＜7050＞ フロンティアI 35000 18917.76 211.52% 0.0506%

＜2134＞ キタハマキャピ 32298100 193823.1 206.68% 0.0882%

＜1595＞ NZAMJリート 78460 40634.159 198.90% -0.0195%

＜1473＞ Oneトピクス 40390 23502.47 191.74% -0.0057%

＜3323＞ レカム 29847600 602705 169.69% 0.0857%

＜4593＞ ヘリオス 14851500 1151618.54 169.17% 0.1178%

＜2569＞ 上場NSQヘ 174509 171073.799 157.62% -0.0042%

＜168A＞ イタミアート 298800 138658.66 151.69% 0.0338%

＜7105＞ 三菱ロジ 378400 158428.44 143.45% -0.0051%

＜1698＞ 上場配当 36961 47375.908 139.10% -0.02%

＜1308＞ 上場TPX 715722 902810.361 110.83% -0.0119%

＜4100＞ 戸田工 754500 477108.74 110.34% -0.0563%

＜1398＞ SMDAMJリ 2993090 2303127.373 107.93% -0.0183%

<1328> NF金価格 204987 1477142.428 103.82% 0.0241%

<354A> iF高配50 56334 79401.817 101.31% -0.0155%

<2557> SMDAMトピ 43970 51414.914 95.20% -0.0095%

<7384> プロクレアHD 208300 222186.44 90.69% 0.0407%

<3691> デジプラス 56300 36654 88.40% 0.0077%

<5599> S＆J 63500 58323.6 84.54% 0.0458%

<4368> 扶桑化学 349900 1007763.8 83.54% 0.0689%

<9284> カナディアン 999 45791.46 79.28% -0.0087%

<1615> NF銀行業 6553580 2126336.369 75.13% -0.0311%

<6166> 中村超硬 7651600 2006282.68 74.40% -0.1267%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》