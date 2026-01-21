ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～レカム、戸田工などがランクイン

2026年1月21日 14:20

記事提供元：フィスコ

*14:20JST 出来高変化率ランキング（13時台）～レカム、戸田工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月21日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2634＞ NFSP500ヘ　 　384457 　86877.803　 323.64% -0.0055%
＜7280＞ ミツバ　　　　　　 　26260600 　2729630.06　 299.10% 0.0228%
＜1591＞ NFJPX400　 　10137 　29728.57　 273.60% -0.0116%
＜5131＞ リンカーズ　　　　 　6407100 　113014.54　 251.63% -0.0904%
＜2437＞ シンワワイズ　　　 　1140500 　62226.52　 238.99% 0.1529%
＜3727＞ APLIX　　　　 　7279200 　183087.74　 227.59% 0.0563%
＜202A＞ 豆蔵　　　　　　　 　1551700 　1008421.2　 211.95% 0.1647%
＜7050＞ フロンティアI　　 　35000 　18917.76　 211.52% 0.0506%
＜2134＞ キタハマキャピ　　 　32298100 　193823.1　 206.68% 0.0882%
＜1595＞ NZAMJリート　 　78460 　40634.159　 198.90% -0.0195%
＜1473＞ Oneトピクス　　 　40390 　23502.47　 191.74% -0.0057%
＜3323＞ レカム　　　　　　 　29847600 　602705　 169.69% 0.0857%
＜4593＞ ヘリオス　　　　　 　14851500 　1151618.54　 169.17% 0.1178%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　 　174509 　171073.799　 157.62% -0.0042%
＜168A＞ イタミアート　　　 　298800 　138658.66　 151.69% 0.0338%
＜7105＞ 三菱ロジ　　　　　 　378400 　158428.44　 143.45% -0.0051%
＜1698＞ 上場配当　　　　　 　36961 　47375.908　 139.10% -0.02%
＜1308＞ 上場TPX　　　　 　715722 　902810.361　 110.83% -0.0119%
＜4100＞ 戸田工　　　　　　 　754500 　477108.74　 110.34% -0.0563%
＜1398＞ SMDAMJリ　　 　2993090 　2303127.373　 107.93% -0.0183%
<1328> NF金価格　　　　 　204987 　1477142.428　 103.82% 0.0241%
<354A> iF高配50　　　 　56334 　79401.817　 101.31% -0.0155%
<2557> SMDAMトピ　　 　43970 　51414.914　 95.20% -0.0095%
<7384> プロクレアHD　　 　208300 　222186.44　 90.69% 0.0407%
<3691> デジプラス　　　　 　56300 　36654　 88.40% 0.0077%
<5599> S＆J　　　　　　 　63500 　58323.6　 84.54% 0.0458%
<4368> 扶桑化学　　　　　 　349900 　1007763.8　 83.54% 0.0689%
<9284> カナディアン　　　 　999 　45791.46　 79.28% -0.0087%
<1615> NF銀行業　　　　 　6553580 　2126336.369　 75.13% -0.0311%
<6166> 中村超硬　　　　　 　7651600 　2006282.68　 74.40% -0.1267%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

