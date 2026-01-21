*13:06JST 株式会社Gunosy：2026年5月期第2四半期決算説明会文字起こし（6）

次に、今年5月に買収したGホールディングスについてご説明いたします。

同社のビジネスモデルの特徴は、スマートフォンゲームをプロデュースする企業でありながら、自社で開発リスクを追うのではなく、有力なIP（知的財産）をライセンス契約により借り受け、適切なデベロッパーと連携して展開する点にあります。

実績としても、自社でリリースした作品や、再ライセンスによるサブライセンス型で展開する作品において、「進撃の巨人」など誰もが知る有名IPを活用し、数百万ダウンロード規模の実績を上げております。

次に、M&A領域の戦略的意義についてご説明いたします。

当社の方針は、安定的な収益が見込める領域でバリューチェーンを強化することですが、これに沿って進められた案件となっております。グループ入りにより、SC事業との連携も可能となり、ゲームエイト事業でのシナジーも着実に生まれつつあります。

今後のリリース予定については、既に2作品が予定されており、その他1～2作品も控えている状況です。当初は、これらの作品が今期中にヒットすることを前提として計画しておりましたが、利益の最大化や収益の最適化を優先した結果、来期へのずれ込みの可能性を考慮し、今回の業績修正の要因となっております。

加えて、新規リリースタイトルに関する広告宣伝費等が今期に計上されていることもあり、総合的に見てGホールディングスの業績がやや弱く見える構図になっております。

ここからは、高成長オプション領域についてご説明いたします。

当該領域には全体で約55億円の資本を配分しており、特に投資先であるsliceには35億円を投資しております。最も重要な成長フェーズにあると位置付けています。

sliceは急成長しており、完全にデジタルバンクとして軌道に乗った状況です。

