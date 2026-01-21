*13:01JST 株式会社Gunosy：2026年5月期第2四半期決算説明会文字起こし（1）

Gunosy＜6047＞

■決算説明会を受けてのFISCOアナリストコメント

・大きな変化点を迎えている。前2025年5月期はGunosyの黒字化、ゲームエイトの拡大で業績予想を上方修正し、安定的な利益創出の確度が高まったことによる初配当も実施した。

・足もとにおいては、「スマホ競争促進法」の施行により新たに開放されるアプリ外決済など2兆円超の巨大市場への参入に加え、戦略的M&Aの初手も利益貢献が見込まれており、インドのスタートアップとして希少な銀行ライセンスを持つ投資先sliceも好調に推移している一方、Gunosyがニュースアプリメディア市場全体のアクティブユーザー数が軟調に推移している影響を受けて2026年3月期の業績予想を下方修正、事業環境のボラティリティの中でダウンサイドケースでの推移となった。

・ただし、Gunosyも含むコアキャッシュ領域については、下期のコストコントロールにより利益をさらに創出、修正した利益を下限に上積みを目指す。sliceの成長が極めて順調なことを背景に、DOE1%相当の特別配当を追加した増配も発表した。

・コアキャッシュ領域から利益創出が移る端境期での下方修正であり、2027年5月期のEBITDA900百万円の方針は不変となっている。キャッシュ創出力と成長性を軸とした新事業ポートフォリオの再編により、時価総額1,000億円を中長期の方針として成長を目指していることも不変となる。

・評価のポイントは、2027年5月期の業績、sliceの評価を含んだバランスシートの状況ということになる。ネットキャッシュ50億円強とsliceを含む投資有価証券50億円強の合計は100億円を上回る。同社の株式保有割合が潜在株式調整後比率ベースで12.65%超と外部筆頭株主の地位にあるsliceは既に7.3億円の純利益を計上、利益の成長スピードも加速しており、顧客の純増数はインド民営銀行最大規模のHDFCと同等以上の規模で推移している。対して、同社の時価総額は132億円だ。配当利回りも4%を上回っており、株価はダウンサイドリスクが低い状況で、上値を期待することができる。

株式会社Gunosy：2026年5月期第2四半期決算説明会文字起こし（2）に続く《MY》