関連記事
1/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:58JST 1/21
[強弱材料]
強気材料
・米原油先物相場は上昇（60.36、+1.02）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（52991.10、-592.47）
・NYダウは下落（48488.59、-870.74）
・ナスダック総合指数は下落（22954.32、-561.07）
・SOX指数は下落（7794.19、-133.22）
・シカゴ日経225先物は下落（52135、-665）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・日証協会長が会見
・12月訪日外客数
・自動車技術展「オートモーティブワールド」開幕(23日まで)
・ロボット展示会「ロボデックス」開幕(23日まで)
・12月英国消費者物価指数
・12月南アフリカ消費者物価指数
・12月米国中古住宅販売成約指数
・12月米国景気先行指数
・10月米国建設支出
・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がダボス会議でパネル討論会に参加《YY》
スポンサードリンク