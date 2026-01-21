米国株の大幅安などを映してリスク回避の動き継続へ／日経225・本日の想定レンジ

*08:25JST 米国株の大幅安などを映してリスク回避の動き継続へ

[本日の想定レンジ]20日のNYダウは870.74ドル安の48488.59ドル、ナスダック総合指数は561.07pt安の22954.32pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比665円安の52135円だった。本日は前日の米国株の大幅下落や円高傾向を映して、売りが先行して始まることが想定される。前日はグリーンランドを巡る欧米対立の激化懸念から投資マインドが悪化し、日経平均は続落した。ローソク足は陰線を形成し、下げに転じた5日移動平均線（53792円）を上回ることなく推移し、短期的な調整圧力の強まりを窺わせた。本日も売り圧力の強い展開が見込まれる。連休明けの米国市場は、トランプ米大統領が米国によるデンマーク自治領グリーンランド領有に反発する欧州8カ国に追加関税を課すと表明したことを受け、リスク回避の売りが広がった。トランプ氏の発言で世界的な貿易戦争の懸念が再燃しているため、投資家心理は改善しにくいだろう。また、東証プライム市場の騰落レシオは19日の140.05から20日には131.72％へと低下したが、依然として買われすぎを示す130％を超えているため、過熱感解消に向けた動きが続きそうだ。上値メドは、5日移動平均線（53792円）や心理的な節目の54000円、1月14日の高値（54487円）、下値メドは、1月6日の高値（52523円）や心理的な節目の52000円、51500などが挙げられる。

[予想レンジ]上限52500円－下限52000円《SK》